CNY Бирж.10,857+0,3%CHKZ16 600+0,3%BISVP10,3-0,96%IMOEX2 692,69+1,35%RTSI1 149,59+2,05%RGBI119,49-0,16%RGBITR782,22-0,12%
Главная / Экономика /

Минэк: реальные располагаемые доходы россиян вырастут на 0,8% в 2026 году

Ведомости

Реальные располагаемые доходы населения вырастут на 0,8% в 2026 г., прогнозирует Минэкономразвития. Соотвествующие цифры приводятся в документе «Сценарные условия функционирования экономики», подготовленном ведомством.

Согласно прогнозу на 2027 г., показатель вырастет на 2,1%. Реальная заработная плата в 2026 г. станет выше на 2,2%, в 2027 г. – на 2,5%. Уровень безработицы составит 2,4% к рабочей силе, а в 2027 г. – 2,3%.

Реальный темп роста ВВП в этом году составит 0,4%, а в 2027 г. он прогнозируется на уровне 1,4%. Инфляция на конец 2026 г. оценивается на уровне 5,2%, а 2027 г. – 4%.

Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «Ведомостям» заявил, что у российской экономики большой запас прочности, она адаптируется к новым вызовам. По его словам, правительство ведет системную работу по возвращению экономической динамики на траекторию устойчивого долгосрочного роста не ниже среднемировых темпов и по достижению национальных целей развития, создает условия, при которых ресурсы, кадры и инвестиции переходят в более производительные секторы. Происходят изменения структуры экономики, экспорта, рынка труда, социальной сферы в сторону более эффективных форм организации.

