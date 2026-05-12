Минэк: реальные располагаемые доходы россиян вырастут на 0,8% в 2026 году

Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «Ведомостям» заявил, что у российской экономики большой запас прочности, она адаптируется к новым вызовам. По его словам, правительство ведет системную работу по возвращению экономической динамики на траекторию устойчивого долгосрочного роста не ниже среднемировых темпов и по достижению национальных целей развития, создает условия, при которых ресурсы, кадры и инвестиции переходят в более производительные секторы. Происходят изменения структуры экономики, экспорта, рынка труда, социальной сферы в сторону более эффективных форм организации.