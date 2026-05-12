Почему Минэк значимо понизил прогноз по росту ВВП до 0,4% в 2026 году

Почему Минэк значимо понизил прогноз по росту ВВП до 0,4% в 2026 годуВ сентябре министерство ожидало, что экономика вырастет на 1,3%
ВВП России по итогам текущего года останется в положительной зоне, его рост составит 0,4%, следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития (опубликованы на сайте Минэка). В предыдущем варианте сценарных условий, опубликованном в сентябре 2025 г., прогноз был существенно выше – 1,3%. Банк России в апреле сохранил свой прогноз в более оптимистичном диапазоне 0,5-1,5%.
Ухудшение прогноза по росту ВВП коснулось не только текущего года. В 2027 г. Минэк ожидает, что экономика вырастет на 1,4%, что вдвое ниже сентябрьских проектировок (2,8%). Прогноз на 2028 г. также оказался значительно скромнее – 1,9% против 2,5%, заложенных в предыдущей версии документа.
«Первое и главное – это то, что на всем прогнозном горизонте мы сохраняем положительные темпы роста. То есть, мы считаем, что даже в 2026 г. экономика не уйдет в минус», – сообщил представитель Минэка. При этом в отдельные месяцы или кварталы отрицательные значения роста ВВП возможны, добавляет он. По оценке министерства, в январе – марте показатель снизился на 0,3% относительно аналогичного периода прошлого года.
В целом при составлении прогноза учитывалось сразу несколько существенных изменений, произошедших после публикации сентябрьской версии, отмечает представитель Минэка. Во-первых, резко ухудшилась сырьевая конъюнктура. После того, как был опубликован сентябрьский прогноз, мировая экономика вошла в период низких цен на нефть и с этой точки зрения был «довольно провальный конец 2025 г., начало 2026 г.», говорит представитель министерства. Потом события в Ормузском заливе несколько улучшили ценовую конъюнктуру, однако рассчитывать на то, что они кардинально исправят ситуацию не стоит, считают в министерстве. В связи с этим Минэк в своем прогнозе сохранил прогноз по цене на нефть марки Urals на отметке в $59 за барр. и повысил оценочную стоимость Brent с 70 до $81 за барр.
«Сколько бы ни продлились события в заливе, их долгосрочные эффекты будут нетривиальны, потому что замедление мировой экономики вследствие недостатка нефти и нефтепродуктов приводит к тому, что снизится спрос. При этом замедление будет крайне неравномерное, потому что основные пострадавшие от событий в заливе с точки зрения получения нефтепродуктов, замедления темпов роста экономики, – это как раз страны Восточной Азии, то есть наши основные партнеры», – говорит представитель Минэка.
Второй важный фактор – это, безусловно, изменение прогноза Банка России по ключевой ставке, отмечает он. При составлении сентябрьского прогноза Минэк руководствовался июльскими оценками ЦБ, которые предполагали среднюю ключевую ставку на 2026 г. в диапазоне 12-13%, в то время как в апреле они были изменены до 14-14,5%. Корректировка на 1,5-2% п.п по сравнению с сентябрем – достаточно серьезная, то есть мы будем жить при более жесткой денежно-кредитной политике, чем полагали, констатировал представитель Минэка.
Ужесточение прогноза по ключевой ставке стало следствием изменения ожиданий регулятора относительно уровня инфляции на 2026 г. В феврале ЦБ пересмотрел собственный прогноз по росту цен в текущем году до 4,5–5,5% с ожидавшихся ранее 4–5%. Вслед за ним ухудшил прогноз и Минэк – теперь министерство ожидает инфляцию на уровне 5,2% вместо сентябрьских 4%. И ЦБ, и Минэк ожидают возвращения к таргету в 2027 г.
Затягивание инвестиционной паузы
Помимо прочих факторов, на изменение прогноза повлияло более раннее замедление инвестиционной активности, чем предполагалось, говорит представитель Минэка. Согласно обновленному прогнозу, инвестиции в основной капитал в текущем году снизятся на 1,5% в годовом выражении. Этот показатель находился в отрицательной зоне и в сентябрьской версии документа, однако тогда оценка была несколько оптимистичнее – 0,5%. Минэк рассчитывает, что инерционное снижение инвестиций продолжится в 2026 г., констатировал представитель министерства. Он назвал эту ситуацию «объективной реальностью». «Мы видим, что сейчас ограничение по инвестициям идет и со стороны источников, то есть снижается прибыль в экономике, кредитные ставки с учетом лагов ДКП по-прежнему высокие для значительной части бизнеса. А с другой стороны, есть, конечно, ограничения и по стимулам инвестирования, потому что высокие ставки по депозитам на фоне ограниченной и снижающейся рентабельности приводят к тому, что количество привлекательных инвестпроектов оказывается не столь велико, как хотелось бы», – пояснил представитель министерства.
При этом уже с 2027 г. министерство ожидает перехода инвестиций к росту сразу на 2%, с увеличением показателя на 0,5% ежегодно вплоть до 2029 г.
По оценке министерства, в 2026 г. динамика промышленности и обрабатывающих производств останутся в положительной зоне – ожидается рост на 0,6% и 1% соответственно. Прогноз на 2027 г. еще более оптимистичный (+2,1% и + 2,8%). Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению, по прогнозу Минэка, вырастет на 1,2% в 2026 г., а в 2027 г. темпы роста удвоятся.
На фоне более слабого роста экономики министерство понизило прогноз по реальным зарплатам и реальным доходам населения. Зарплаты россиян за вычетом инфляции в этом году, по ожиданиям Минэка, вырастут на 2,2% по сравнению с 2,4%, которые ожидались в сентябре. Рост реальных располагаемых доходов населения (за вычетом инфляции и обязательных платежей) резко замедлится до 0,8% по сравнению с 2,1% в сентябрьской версии.
Чем обусловлено снижение прогноза по ВВП
Прогноз Минэка скорее всего занижен, так как существует известная логика министерства на ультраконсерватизм, говорит заместитель генерального директора ЦМАКПа Дмитрий Белоусов. «Получить чуть больше всегда лучше, чем получить чуть меньше», – поясняет он. Несмотря на то, что у экспертов есть расхождения с Минэком относительно прогноза, представления о происходящем в экономике очень похожи, отмечает Белоусов. По его оценкам, экономический рост по итогу года будет находиться в диапазоне 0,4-0,7%.
По мнению Белоусова, единственный драйвер экономики сейчас – это потребительский спрос, который «уже надрайвил все, что мог». При этом низкая динамика начала года может быть связана и с частичным уходом малого бизнеса в теневую зону из-за роста фискальной нагрузки, добавляет эксперт. Еще один негативный фактор – «провал» в инвестициях, констатирует он.
Прогноз директора аналитического департамента ИК «Регион» Валерия Вайсберга также более оптимистичен. По его мнению, ВВП в 2026 г. вырастет на 0,9% по сравнению с предыдущим годом. Разницу между прогнозами ЦБ и Минэка он объясняет расхождением в оценках влияния жесткой денежно-кредитной политики на конечный спрос, инвестиции и динамику кредита, а также разную оценку степени стимулирующего влияния фискальной политики. По оценке эксперта, наилучшую динамику покажет IV квартал, когда в полной мере проявится значительное снижение ключевой ставки.
Повышение доходов от экспорта приведет к улучшению платежной дисциплины и улучшит ситуацию с оборотным капиталом достаточно большой части российского бизнеса, полагает Вайсберг. Одновременно внутренний спрос останется сильным, в том числе, за счет приоритета со стороны производителей конечной продукции к поддержанию объема продаж ценой снижения маржинальности, считает эксперт.
Белоусов согласен с позицией Минэка и считает, что ситуация с Ормузским проливом не может восприниматься как долгосрочный позитивный фактор. Чтобы рассчитывать на него, надо точно понимать, сколько продлится конфликт на Ближнем Востоке и как будет идти адаптация в обе стороны, отмечает экономист. Необходимо воспринимать доходы от ситуации вокруг пролива как некий windfall: «надует нам что-то – хорошо, не надует – не очень-то и рассчитывали», считает он.