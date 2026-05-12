Почему Минэк значимо понизил прогноз по росту ВВП до 0,4% в 2026 году

Помимо прочих факторов, на изменение прогноза повлияло более раннее замедление инвестиционной активности, чем предполагалось, говорит представитель Минэка. Согласно обновленному прогнозу, инвестиции в основной капитал в текущем году снизятся на 1,5% в годовом выражении. Этот показатель находился в отрицательной зоне и в сентябрьской версии документа, однако тогда оценка была несколько оптимистичнее – 0,5%. Минэк рассчитывает, что инерционное снижение инвестиций продолжится в 2026 г., констатировал представитель министерства. Он назвал эту ситуацию «объективной реальностью». «Мы видим, что сейчас ограничение по инвестициям идет и со стороны источников, то есть снижается прибыль в экономике, кредитные ставки с учетом лагов ДКП по-прежнему высокие для значительной части бизнеса. А с другой стороны, есть, конечно, ограничения и по стимулам инвестирования, потому что высокие ставки по депозитам на фоне ограниченной и снижающейся рентабельности приводят к тому, что количество привлекательных инвестпроектов оказывается не столь велико, как хотелось бы», – пояснил представитель министерства.