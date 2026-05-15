Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,71-0,54%USBN0,126-1,86%CHKZ16 750+1,52%IMOEX2 654,87-0,15%RTSI1 143,51-0,15%RGBI119,42+0,06%RGBITR782,47+0,09%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: меры правительства в экономике дали результат

ВВП России в марте прибавил 1,8%
Ведомости

Принятые в последнее время правительством РФ решения в экономике стали давать позитивный результат. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам экономики.

Путин указал на позитивные статистические данные в экономике за март: ВВП России в этом месяце прибавил 1,8%. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%. Президент также отметил, что безработица в России остается на минимальном уровне в 2,2%.

«Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание», – сказал Путин.

15 апреля Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что экономическая динамика в России снижается второй месяц подряд. По его словам, ВВП в январе – феврале сократился на 1,8%, что оказалось ниже ожиданий правительства и Центробанка. Глава государства поручил представить конкретные меры для стимулирования деловой активности. Президент подчеркнул, что ждет от кабмина и ЦБ «предложений по конкретным мерам стимулирования активности экономики».

12 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что правительство, кабинет министров принимают необходимые меры для поддержания стабильности нашей экономики, и благодаря этим мерам можно с уверенностью говорить о макроэкономической стабильности. Песков также отметил, что российский лидер плотно занимается экономической проблематикой.

Решетников на встрече с Путиным 12 мая сказал, что российская экономика, несмотря на внешние вызовы и санкции, проявила себя весьма достойно. Он отметил, что ситуация в экономике РФ стабилизируется благодаря принимаемым решениям и накопленному потенциалу.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь