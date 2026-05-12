Песков ответил, возможны ли кадровые решения после снижения прогноза по ВВП

Песков ответил, возможны ли кадровые решения после снижения прогноза по ВВППрезидент плотно занимается экономикой, а правительство обеспечивает стабильность
Правительство, кабинет министров принимают необходимые меры для поддержания стабильности нашей экономики, и благодаря этим мерам можно с уверенностью говорить о макроэкономической стабильности. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, возможны ли кадровые решения после понижения прогноза по росту ВВП.
«Послушайте, вы каждый раз считаете, когда происходит волатильность в глобальной мировой экономике, которая, как вы знаете, сейчас вся падает, во всем мире экономика падает, и каждый раз вы говорите о каких-то кадровых решениях», – сказал Песков.
Песков также отметил, что президент России Владимир Путин плотно занимается экономической проблематикой. По его словам, глава государства проводит регулярные совещания с кабинетом министров.
«На этой неделе состоится очередное такое совещание, там будет выступление президента. Правительство, кабинет министров принимает необходимые меры для поддержания стабильности нашей экономики. Она не может быть застрахована никак полностью от той волатильности, которую мы наблюдаем на мировых рынках», – сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что благодаря тем мерам, которые принимает российское правительство, можно также с уверенностью говорить о перспективных планах на то, чтобы из года в год повышать темпы роста экономики.
12 мая вице-премьер Александр Новак сообщил «Ведомостям», что правительство ожидает, что в 2026 г. удастся сохранить положительную динамику ВВП 0,4%. Потом, по его словам, будет период восстановления темпов роста от 1,4% в 2027 г. до 2,4% в 2029 г. В 2026 г. инфляция приблизится к 5,2% и будет около целевого уровня в 4% начиная с 2027 г.
27 марта глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что рост ВВП РФ по итогам 2026 г. опустился ниже предыдущей оценки ведомства в 1,3%.