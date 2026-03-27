Решетников: рост ВВП в России в 2026 году будет ниже 1,3%

23 марта в ходе совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин говорил, что в январе 2026 г. ВВП России снизился на 2,1%. Промпроизводство в стране, по его словам, сократилось на 0,8%. Вместе с тем добыча полезных ископаемых выросла на 0,5%, но, как уточнил президент, это произошло еще до повышения цен на энергоносители в мире. Российский лидер подчеркнул, что необходимо вернуться к устойчивому экономическому росту.