Решетников: рост ВВП в России в 2026 году будет ниже 1,3%
Рост ВВП РФ по итогам 2026 г. опустится ниже предыдущей оценки Минэкономразвития в 1,3%. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников, передает «РИА Новости».
«Да», – ответил министр на соответствующий вопрос.
Глава ВТБ Андрей Костин отмечал в беседе с «Ведомостями», что экономика России замедлила темпы роста. По его словам, поддерживают ее смягчение политики Банка России и меры правительства. Он подчеркнул, что ВТБ продолжает кредитовать экономику для долгого развития, однако в 2026 г. экономический рост будет все равно ниже, чем в течение последних 2-3 лет.
23 марта в ходе совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин говорил, что в январе 2026 г. ВВП России снизился на 2,1%. Промпроизводство в стране, по его словам, сократилось на 0,8%. Вместе с тем добыча полезных ископаемых выросла на 0,5%, но, как уточнил президент, это произошло еще до повышения цен на энергоносители в мире. Российский лидер подчеркнул, что необходимо вернуться к устойчивому экономическому росту.