Глава ВТБ ожидает замедления экономического роста России в 2026 году

Глава ВТБ ожидает замедления экономического роста России в 2026 годуПоддержку ВВП получит со стороны мер правительства и смягчения политики ЦБ
Экономика России замедлила темпы роста, поддержку ей оказывают смягчение политики ЦБ и меры правительства, заявил «Ведомостям» президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.
«Сегодня в экономике замедлились резко темпы роста. Президент уже высказался на совещании о необходимости найти дополнительные стимулы для того, чтобы процесс [восстановления] был более скорым. Мы, в принципе, конечно, над этим работаем. Я думаю, что этому будут способствовать снижение ставки и те меры, которые сегодня принимаются правительством», – заявил Костин.
Глава ВТБ отметил, что банк продолжает кредитовать экономику для долгого развития, поэтому прогнозы стабильны. Тем не менее, в этом году экономический рост будет все равно ниже, чем в последние 2–3 года, добавил Костин.
По оценке Минэкономразвития, ВВП в январе сократился на 2,1% после роста на 1,9% в декабре. Промышленное производство снизилось на 0,8%, а добыча полезных ископаемых выросла на 0,5% еще до повышения цен на энергоносители в мире, отметил президент России Владимир Путин 23 марта на совещании по экономическим вопросам с членами правительства. Отрицательная динамика российской экономики в начале 2026 г. отчасти связана с сезонными факторами, в январе было меньше рабочих дней, чем в аналогичном месяце прошлого года, заявил Путин. Он призвал вернуть страну на траекторию устойчивого экономического роста с замедлением инфляции и сохранением стабильности на рынке труда.
Несмотря на санкционные ограничения, России удается сохранять макроэкономическую стабильность, заявил Путин на съезде РСПП 26 марта. Он также прокомментировал ситуацию с ростом котировок нефти на фоне войны на Ближнем Востоке. Президент призвал обдуманно распоряжаться доходами от благоприятных условий нефтяных рынков. «Сейчас, когда [не только] растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки «лихорадит», может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их «проесть», пустить на дивиденды либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты. Я уже где-то говорил публично, хочу сейчас в этой аудитории еще раз подчеркнуть: нужно сохранять благоразумие», – заявил Путин.
По словам президента, «необходим умеренный консерватизм и умеренный консервативный подход как в корпоративной сфере, так и в государственных финансах». Путин отметил, что власти обязательно будут его придерживаться в бюджетной системе, выполняя обязательства перед гражданами страны.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина признавала, что экономическая активность в России в начале 2026 г. складывается ниже ожиданий ЦБ на I квартал (рост на 1,6%). В целом прогноз по росту ВВП на 2026 г. в 0,5–1,5% пока сохраняется, говорила Набиуллина 20 марта. Минэкономразвития ожидает роста ВВП на 1,3%.
Рост российской экономики продолжит замедляться в первом полугодии 2026 г., сказал 13 февраля глава Минэкономики РФ Максим Решетников. Он отметил, что изменения в политике Банка России будут действовать на экономику с лагом и восстановление экономики, «в лучшем случае», начнется в конце этого года или в начале 2027 г.