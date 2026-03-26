Глава ВТБ ожидает замедления экономического роста России в 2026 году

По оценке Минэкономразвития, ВВП в январе сократился на 2,1% после роста на 1,9% в декабре. Промышленное производство снизилось на 0,8%, а добыча полезных ископаемых выросла на 0,5% еще до повышения цен на энергоносители в мире, отметил президент России Владимир Путин 23 марта на совещании по экономическим вопросам с членами правительства. Отрицательная динамика российской экономики в начале 2026 г. отчасти связана с сезонными факторами, в январе было меньше рабочих дней, чем в аналогичном месяце прошлого года, заявил Путин. Он призвал вернуть страну на траекторию устойчивого экономического роста с замедлением инфляции и сохранением стабильности на рынке труда.