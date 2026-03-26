Потанин сравнил экономику России с дубом во время грозы

Потанин сравнил экономику России с дубом во время грозыВозврата к прежнему мироустройству уже не будет, подчеркнул он
Экономика России устойчива к санкциям и она, как дуб, сохраняет стабильность, заявил председатель правления «Норильского никеля» Владимир Потанин, отвечая на вопрос «Ведомостей» в кулуарах съезда РСПП.
«Экономика России, знаете, как дуб в поле во время грозы. Гроза гремит, ветер дует, ветви дуба колышутся, а сам он стоит стабильно», – отметил он.
Регуляторы тех недружественных стран, которые вводят против России санкции, ограничения, пошлины, прежде всего, наносят вред своим собственным потребителям, отметил Потанин. «Рынки являются глобальными и поэтому, если кто-то из наших бывших партнеров отказывается от наших услуг или товаров, то мы их перераспределяем на те рынки, которые заинтересованы в их получении», – подчеркнул он. Россия к этому адаптировалась, поэтому чувствует себя достаточно уверенно.
Возврата к прежнему мироустройству не будет, считает Потанин. «Но будет какое-то другое. И, конечно же, мы там найдем свое место. И, конечно же, в какой-то мере восстановим отношения с теми партнерами, с которыми раньше у нас исторически были хорошие отношения», – указал глава «Норникеля».
По его словам, сейчас ни один аналитик уверенно не сможет предсказать ничего в области цен на энергоносители и на другие товары. «Вот мы переживем этот кризис, дай бог, чтобы он не очень долго продолжался, тогда станет яснее. Но в среднесрочном плане все равно мир живет по очень таким цикличным и, в общем-то, прогнозируемым законам», – заключил топ-менеджер.
На среднесрочном уровне цены на нефть будут подчиняться обычному циклическому закону – повышаться, понижаться, но, тем не менее, будут в целом в рамках общей инфляции, считает он. «Те временные сейчас ценовые изменения, я бы даже пока их не анализировал, потому что они точно являются разовыми ввиду экстраординарных причин, которые вызвали их», – указал Потанин.
По оценке Минэкономразвития, ВВП в январе сократился на 2,1% после роста на 1,9% в декабре. Прогноз Банка России на I квартал этого года – рост экономики на 1,6%. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно вернуться на траекторию устойчивого экономического роста, в ходе совещания по экономическим вопросам 23 марта. В негативных итогах января «нет ничего неожиданного», отметил президент. Он отметил, что на динамику ВВП в январе влиял в том числе календарный фактор, так как в январе 2026 г. было на два рабочих дня меньше, чем в январе 2025 г.
Рост российской экономики продолжит замедляться в первом полугодии 2026 г., сказал 12 февраля глава Минэкономики РФ Максим Решетников. Он отметил, что любые решения Банка России будут действовать на экономику отложенно и восстановление экономики «в лучшем случае» начнется в конце этого года или в начале 2027 г. В сентябре 2025 г. Минэкономики России ухудшило прогноз роста ВВП на следующий год с 2,4 до 1,3%, ведомство представит обновленный прогноз в марте. Международный валютный фонд прогнозирует рост показателя на 0,8%. ЦБ ожидает роста российской экономики в 2026 г. в диапазоне 0,5–1,5%.
Российская экономика оказалась на грани стагфляции, при которой рост цен сочетается с застоем ВВП, сообщили аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в обзоре 10 марта. Сдерживать рост цен помогают слабый спрос и укрепление рубля, при этом рост ВВП остается слабым, отмечают аналитики. Они указывают на то, что в большинстве гражданских отраслей промышленности наблюдается стагнация, а прибыльность предприятий снижается.