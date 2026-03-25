Как скажется на валютном рынке сохранение параметров бюджетного правила

В этом году цену отсечения нефти в рамках бюджетного правила менять не планируется, заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев. «Сейчас обсуждается изменение на следующий и дальнейшие года. По крайней мере, такое предложение Минфина», – отметил Колычев (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, Минфин видит необходимость среднесрочно сбалансировать бюджет при более низкой цене, потому что ожидается, что «равновесная цена в мире, наверное, средне- и долгосрочно ниже, чем наши текущие параметры».