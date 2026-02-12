Решетников допустил продолжение замедления экономики России

Решетников допустил продолжение замедления экономики РоссииВосстановление темпов роста произойдет не раньше конца 2026 года
Российская экономика продолжит замедляться, а восстановление темпов роста начнется не раньше конца 2026 г., а скорее всего – в 2027 г. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по экономической политике.
По словам министра, замедление ВВП – это «естественная плата» за снижение инфляции. Он также отметил, что у регулятора есть резерв для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, однако эффект от любых решений проявится с задержкой в 6–9 месяцев, а иногда и больше.
«Свои оценки на этот год и плановый период мы обновим в рамках подготовки сценарных условий прогноза в марте, там будет более понятной ситуация и порядок внешних факторов», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).
Решетников также сообщил, что инфляция на 9 февраля составила 6,4%, ускорившись с 5,6% в декабре. При этом на прошлой неделе рост цен замедлился до 0,13% после 0,2% неделей ранее. Как пояснил министр, рост инфляции произошел на фоне повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары с декабря на январь.
«Дальше, мы понимаем, она (инфляция ) будет замедляться и нормализовываться, и двигаться к целевому диапазону, по всем тенденциям мы это видим», – сказал Решетников (цитата по «РИА Новости»).
3 февраля вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что рост ВВП за прошлый год составил 1%. Тогда же он спрогнозировал, что в 2026 г. рост ВВП будет на уровне от 1 до 1,3%. Инфляцию по итогам 2026 г. он ожидал на уровне таргета в 4%. Вице-премьер тогда отметил, что, с исключением сезонного фактора, в ноябре – декабре 2025 г. она была ниже таргета ЦБ.
Инфляция в России с 3 по 9 февраля 2026 г. составила 0,13% после 0,20% с 27 января по 2 февраля. С начала месяца рост цен к 9 февраля составил 0,20%, с начала года – 2,24%. Годовая инфляция в РФ на 9 февраля замедлилась до 6,36% с 6,46% на 2 февраля.