Решетников допустил продолжение замедления экономики России

3 февраля вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что рост ВВП за прошлый год составил 1%. Тогда же он спрогнозировал, что в 2026 г. рост ВВП будет на уровне от 1 до 1,3%. Инфляцию по итогам 2026 г. он ожидал на уровне таргета в 4%. Вице-премьер тогда отметил, что, с исключением сезонного фактора, в ноябре – декабре 2025 г. она была ниже таргета ЦБ.