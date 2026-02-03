Новак дал прогноз по инфляции и динамике ВВП в 2026 году

Новак дал прогноз по инфляции и динамике ВВП в 2026 годуРост экономики России за прошлый год составил 1%
Замедление роста экономики в России было необходимо для борьбы с инфляцией, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в Совете Федерации. По его словам, рост ВВП за прошлый год составил 1%. Это стало результатом действий правительства и Банка России.
Рост ВВП РФ в 2026 г. ожидается на уровне, или выше прошлогодних значений. «Мы ожидаем, что валовый внутренний продукт, сохранится рост его, на уровне от 1% до 1,3%, за счет, в первую очередь, внутренних драйверов», – дал прогноз Новак.
Инфляция по итогам 2026 г. ожидается – на уровне таргета в 4%. Вице-премьер отметил, что с исключением сезонного фактора, в ноябре – декабре 2025 г. она была ниже таргета ЦБ.
Также он указал на рост обрабатывающей промышленности России. «Если говорить об основных отраслях, драйверах, которые обеспечивают рост в настоящее время, то, в первую очередь, это промышленное производство и обрабатывающее производство. По предварительной оценке, рост обрабатывающей промышленности по итогам прошлого года составит 2,8%», – сказал Новак