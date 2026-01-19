МВФ снизил прогноз роста ВВП России в 2026 году до 0,8%
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз темпов роста ВВП России в 2026 г. до 0,8%, сократив оценку на 0,2 процентного пункта. Это следует из очередного доклада фонда о перспективах развития мировой экономики.
Прогноз на 2027 г. также пересмотрен в сторону понижения. По оценке МВФ, показатель составит 1%, что на 0,1 п. п. ниже октябрьского прогноза.
Одновременно фонд улучшил ожидания по мировой экономике. Согласно докладу, темпы роста мировой экономики составят 3,3% в 2026 г. и 3,2% в 2027 г., что немного выше оценок, опубликованных в октябре 2025 г. В МВФ указывают, что негативный эффект изменений в торговой политике компенсируется инвестициями в технологии, мерами бюджетной и денежно-кредитной поддержки, мягкими финансовыми условиями и адаптацией частного сектора.
15 октября МВФ также снизил прогноз роста ВВП России в 2025 г. с 0,9 до 0,6% по сравнению с июльской оценкой.
30 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что в 2026 г. российская экономика должна перейти к устойчивым и сбалансированным темпам роста. По его словам, текущее замедление динамики экономического развития носит плановый характер. Он отмечал, что, по оценкам правительства, рост ВВП по итогам 2025 г. составит около 1%.