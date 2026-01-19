МВФ снизил прогноз роста ВВП России в 2026 году до 0,8%

Одновременно фонд улучшил ожидания по мировой экономике. Согласно докладу, темпы роста мировой экономики составят 3,3% в 2026 г. и 3,2% в 2027 г., что немного выше оценок, опубликованных в октябре 2025 г. В МВФ указывают, что негативный эффект изменений в торговой политике компенсируется инвестициями в технологии, мерами бюджетной и денежно-кредитной поддержки, мягкими финансовыми условиями и адаптацией частного сектора.