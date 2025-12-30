Силуанов: экономика России перейдет к устойчивому росту в 2026 году

В ЦБ указали, что денежно-кредитные условия постепенно смягчаются, но остаются жесткими, что способствует сдерживанию инфляции. При этом в последние месяцы темпы роста цен заметно колебались из-за ситуации на отдельных товарных рынках. По оценке регулятора, это приведет к тому, что по итогам 2025 г. инфляция окажется ниже 6%.