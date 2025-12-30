Силуанов: экономика России перейдет к устойчивому росту в 2026 году

Силуанов: экономика России перейдет к устойчивому росту в 2026 годуСейчас наблюдается плановое замедление динамики развития
Экономика России в 2026 г. перейдет к устойчивым и сбалансированным темпам роста. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».
По его словам, в настоящее время наблюдается плановое замедление динамики экономического развития. «Что должно привести начиная со следующего года к устойчивым, сбалансированным темпам роста», – отметил министр.
Силуанов напомнил, что по итогам 2025 г. рост ВВП, по оценкам правительства, составит около 1%.
29 декабря Банк России сообщил о возвращении экономики к сбалансированному росту. Участники заседания по ключевой ставке, состоявшегося 19 декабря, отметили, что экономика продолжает движение к состоянию сбалансированного роста.
В ЦБ указали, что денежно-кредитные условия постепенно смягчаются, но остаются жесткими, что способствует сдерживанию инфляции. При этом в последние месяцы темпы роста цен заметно колебались из-за ситуации на отдельных товарных рынках. По оценке регулятора, это приведет к тому, что по итогам 2025 г. инфляция окажется ниже 6%.
В начале 2026 г. Банк России допускает временное ускорение роста цен под влиянием разовых факторов. Вместе с тем текущий уровень инфляции, по оценке ЦБ, создает условия для постепенного смягчения денежно-кредитной политики.