ЦБ отметил возвращение экономики России к сбалансированному росту
Участники заседания по ключевой ставке, которое прошло 19 декабря, отметили, что российская экономика продолжает восстанавливаться к состоянию сбалансированного роста. Об этом говорится в материале Банка России.
По их словам, сейчас денежно-кредитные условия смягчаются, но остаются жесткими, что помогает сдерживать инфляцию. При этом в последние месяцы темпы роста цен значительно колебались из-за изменений на рынках отдельных товаров. Снижение этих темпов в ноябре и декабре приведет к тому, что инфляция по итогам 2025 г. окажется ниже 6%, говорится в материале регулятора.
В начале 2026 г., по прогнозу Банка России, ожидается временное ускорение роста цен под влиянием разовых факторов, которые могут повысить инфляцию. При этом текущий низкий уровень инфляции создает возможности для постепенного смягчения денежно-кредитной политики.
19 декабря совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 16% годовых. Это пятое снижение ставки подряд. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) годовая инфляция снизится до 4–5% в 2026 г., а к устойчивой цели в 4% придет в 2027 г.