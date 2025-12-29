ЦБ отметил возвращение экономики России к сбалансированному росту

По их словам, сейчас денежно-кредитные условия смягчаются, но остаются жесткими, что помогает сдерживать инфляцию. При этом в последние месяцы темпы роста цен значительно колебались из-за изменений на рынках отдельных товаров. Снижение этих темпов в ноябре и декабре приведет к тому, что инфляция по итогам 2025 г. окажется ниже 6%, говорится в материале регулятора.