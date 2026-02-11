Инфляция в России составила 0,13% с 3 по 9 февраля

8 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что состояние российской экономики в первую очередь оценивается как устойчивое. Он напомнил, что в России сознательно приступили к борьбе с инфляцией, из-за которой темпы экономического роста стали меньше. При этом, по словам премьер-министра, за три года они все равно выше средних мировых темпов.