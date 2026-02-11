Инфляция в России составила 0,13% с 3 по 9 февраля
Инфляция в России замедлилась до 0,13% в период с 3 по 9 февраля после 0,2% на неделе с 27 января по 2 февраля, следует из данных Росстата.
Цены на плодоовощную продукцию в страну выросли на 1,7% (во время предыдущего периода рост составлял 2,1%). Из этой категории цены на огурцы выросли на 5,2%, на морковь – на 1,7%, на картофель – 1,4%, на помидоры – 1,3%, на капусту – 1,1%. Подорожали также куриные яйца (+1,5%), говядина (+0,6%), рост на 0,3% коснулся сосисок, сарделек, подсолнечного масла.
При этом свинина и пшеничная мука подешевели на 0,5%, сметана – на 0,4%, рис – на 0,3%.
В категории непродовольственных товаров зафиксирован рост цен на телевизоры – на 0,6%. Автомобильный бензин с 3 по 9 февраля подорожал на 0,2%, на дизельное топливо цены практически не изменились.
8 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что состояние российской экономики в первую очередь оценивается как устойчивое. Он напомнил, что в России сознательно приступили к борьбе с инфляцией, из-за которой темпы экономического роста стали меньше. При этом, по словам премьер-министра, за три года они все равно выше средних мировых темпов.