Мишустин: состояние российской экономики устойчиво

Ведомости

Состояние российской экономики в первую очередь оценивается как устойчивое, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мы все социальные обязательства выполняем и будем их выполнять устойчиво», – сказал он.

Мишустин напомнил, что в России сознательно приступили к борьбе с инфляцией, из-за которой темпы экономического роста стали меньше. При этом, по словам премьер-министра, за три года они все равно выше средних мировых темпов. Сейчас задача стоит сформировать к концу 2026 г. устойчивый прогноз, чтобы выполнялись национальные проекты и государственные программы, подчеркнул председатель правительства. Особое внимание будет уделяться проектам технологического лидерства.

16 января в Минфине РФ сообщили, что исполнение расходов бюджета на национальные проекты составило 5,96 трлн руб. на 1 января 2026 г. – это 99,8% от плановых бюджетных назначений. Согласно сообщению ведомства, нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья» был исполнен на 100%. Следующим идет нацпроект «Эффективная транспортная система» – он был исполнен на 99,99%. «Инфраструктура для жизни» исполнена на 99,98%, «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» – на 99,97%.

В 2024 г. Мишустин говорил, что на реализацию всех нацпроектов до 2030 г. выделят 40 трлн руб., еще не менее 13 трлн руб. планируется привлечь за счет внебюджетных инвестиций.

