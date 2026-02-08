Мишустин: состояние российской экономики устойчиво

Мишустин напомнил, что в России сознательно приступили к борьбе с инфляцией, из-за которой темпы экономического роста стали меньше. При этом, по словам премьер-министра, за три года они все равно выше средних мировых темпов. Сейчас задача стоит сформировать к концу 2026 г. устойчивый прогноз, чтобы выполнялись национальные проекты и государственные программы, подчеркнул председатель правительства. Особое внимание будет уделяться проектам технологического лидерства.