Расходы бюджета на нацпроекты составили 5,96 трлн рублей на 1 января

«Ведомости» писали в марте 2025 г., что самым «дорогим» нацпроектом до 2030 г. станет «Семья». Каждый год на нацпроект «Семья» будет выделяться от 2,83 трлн до 3,19 трлн руб. до 2030 г. включительно.