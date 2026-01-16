Расходы бюджета на нацпроекты составили 5,96 трлн рублей на 1 января
Исполнение расходов бюджета на национальные проекты составило 5,96 трлн руб. на 1 января 2026 г. – это 99,8% от плановых бюджетных назначений. Об этом сообщили в Минфине РФ.
Согласно сообщению ведомства, нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья» был исполнен на 100%. Следующим идет нацпроект «Эффективная транспортная система» – он был исполнен на 99,99%. «Инфраструктура для жизни» исполнена на 99,98%, «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» – на 99,97%.
Нацпроект «Семья» был исполнен на 99,96%, такой же показатель у «Экономики данных и цифровая трансформация государства». Наименьший показатель у нацпроекта «Новые материалы и химия» – 94,22%.
«Ведомости» писали в марте 2025 г., что самым «дорогим» нацпроектом до 2030 г. станет «Семья». Каждый год на нацпроект «Семья» будет выделяться от 2,83 трлн до 3,19 трлн руб. до 2030 г. включительно.
Премьер-министр Михаил Мишустин говорил в 2024 г., что на реализацию всех нацпроектов до 2030 г. выделят 40 трлн руб., еще не менее 13 трлн руб. планируется привлечь за счет внебюджетных инвестиций.