Путин: 19 национальных проектов стартовали успешно

Представитель Кремля сообщал, что с докладом о реализации новых нацпроектов и выполнении ключевых задач выступит председатель правительства Михаил Мишустин. Вице-премьер Александр Новак представит планы структурных изменений в экономике до 2030 г. Министр экономики Антон Силуанов доложит о плане действий по обелению экономики. Кроме того, запланированы выступления мэра Москвы Сергея Собянина, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.