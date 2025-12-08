Путин: 19 национальных проектов стартовали успешно
19 национальных проектов стартовали успешно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По его словам, в рамках достижения национальных целей развития определен 121 показатель. «Из них, к сожалению, семь на сегодняшний день имеют высокий риск неисполнения, но все-таки большая часть ориентиров на текущий год достигнута», – отметил президент.
Проведение заседания Совета 8 декабря до этого анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что национальные проекты остаются ключевыми инструментами для достижения целей развития страны.
Представитель Кремля сообщал, что с докладом о реализации новых нацпроектов и выполнении ключевых задач выступит председатель правительства Михаил Мишустин. Вице-премьер Александр Новак представит планы структурных изменений в экономике до 2030 г. Министр экономики Антон Силуанов доложит о плане действий по обелению экономики. Кроме того, запланированы выступления мэра Москвы Сергея Собянина, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.