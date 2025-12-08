Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию 8 декабря

Он уточнил, что с докладом о результатах реализации новых нацпроектов и выполнении ключевых задач выступит председатель правительства Михаил Мишустин. Вице-премьер Александр Новак сообщит о планах структурных изменений в экономике до 2030 г. О плане действий по обелению экономики будет докладывать министр экономики Антон Силуанов. Кроме того, ожидаются отдельные выступления мэра Москвы Сергея Собянина, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.