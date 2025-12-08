Газета
Политика

Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию 8 декабря

Ведомости

Президент Владимир Путин во второй половине дня 8 декабря проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

«Собственно, нацпроекты – это основные инструменты для достижения национальных целей развития. Большое выступление президента Путина», – подчеркнул представитель Кремля.

Он уточнил, что с докладом о результатах реализации новых нацпроектов и выполнении ключевых задач выступит председатель правительства Михаил Мишустин. Вице-премьер Александр Новак сообщит о планах структурных изменений в экономике до 2030 г. О плане действий по обелению экономики будет докладывать министр экономики Антон Силуанов. Кроме того, ожидаются отдельные выступления мэра Москвы Сергея Собянина, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.

18 сентября Мишустин на X Московском финансовом форуме объявил о запуске до 2030 г. новых национальных проектов общей стоимостью 40 трлн руб. Они направлены на повышение качества жизни россиян, обеспечение технологического лидерства и финансового суверенитета.

