Набиуллина оценила вклад повышения налогов в уровень инфляции

Налоговые изменения, в том числе повышение базовой ставки НДС с 20 до 22%, имели «ограниченный эффект» на инфляцию, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе представления годового отчета Банка России за 2025 г. в Госдуме. По словам Набиуллиной, «всех беспокоило, как повышение НДС и в целом весь комплекс налоговых изменений повлияют на рост цен, не приведут ли они к новому витку роста цен». Вклад в инфляцию от налоговых изменений, конечно, есть, но он составил чуть более 1 процентного пункта (п. п.), отметила глава ЦБ. В октябре ЦБ оценивал вклад повышения налогов ниже – в 0,6–0,7 п. п. «Уверяю, что при мягкой денежно-кредитной политике последствия были бы более ощутимыми, все повышение налогов было бы с лихвой перенесено в цены, но этого не случилось», – подчеркнула Набиуллина.