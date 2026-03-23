Что сказал Путин о падении ВВП и росте нефтегазовых доходов

Что сказал Путин о падении ВВП и росте нефтегазовых доходовПрезидент провел совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, сообщается на сайте Кремля. На заседании поднимались вопросы текущей ситуации в российской экономике, в ее ключевых отраслях, в системе государственных финансов. Рассматривались также актуальные тенденции на глобальных рынках, их влияние на российский бизнес и экономику РФ в целом.
«Ведомости» публикуют основные тезисы из выступления российского лидера.
Глава государства обратил внимание на снижение внутреннего валового продукта (ВВП) России на 2,1% в январе. Промпроизводство в стране, по его словам, сократилось на 0,8%. Вместе с тем добыча полезных ископаемых выросла на 0,5%, но, как уточнил президент, это произошло еще до повышения цен на энергоносители в мире.
Необходимо вернуться к устойчивому экономическому росту, одновременно снижая инфляцию и сохраняя стабильность на рынке труда, подчеркнул Путин. Хотя это разнонаправленные задачи, к их решению нужно стремиться, добавил он. По словам президента, в январе безработица оставалась на низком уровне – 2,2%, потребительские расходы росли, а годовая инфляция закрепилась ниже 6%, что является положительным фактором.
«Повторю: важное условие уверенного роста – это сбалансированность всей макроэкономической конструкции, постоянный мониторинг и управление такими важнейшими параметрами, как рост денежной массы, динамика кредитования и, конечно, состояние бюджетной системы, где важно обеспечить именно долгосрочную устойчивость», – отметил глава государства.
Путин обратил внимание на необходимость улучшать структуру занятости, добиваясь притока кадров в высокотехнологичные отрасли с высокой добавленной стоимостью.
Для эффективной макроэкономической политики важно учитывать все значимые факторы и заранее реагировать на внешние риски, которые сейчас остро проявляются на глобальных рынках и в системе международных экономических отношений, отметил глава государства. Речь идет об общей напряженности в мире и связанных с этим колебаниями рынков энергоресурсов и других товаров.
Российский лидер подчеркнул, что отечественным нефтегазовым компаниям следует подумать о направлении дополнительных доходов от роста мировых котировок углеводородов на погашение задолженности перед банками РФ. Путин назвал такое решение зрелым.
«В части федерального бюджета также необходимо принять взвешенные решения по конъюнктурным доходам, чтобы, повторю еще раз, гарантировать долгосрочную сбалансированность главного финансового документа страны», – добавил президент, отметив, что кабмин уже работает над этим.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что участие в совещании приняли премьер-министр Михаил Мишустин, первый зампред правительства Денис Мантуров, зампред правительства Александр Новак, зампред правительства Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов. В заседании также участвовали председатель Банка России Эльвира Набиуллина и замруководителя администрации президента Максим Орешкин.