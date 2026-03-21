Путин проведет совещание с правительством по вопросам экономики
Президент России Владимир Путин проведет правительственное совещание, посвященное вопросам экономики. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В совещании будут участвовать премьер-министр Михаил Мишустин, первый зампред правительства Денис Мантуров, зампред правительства Александр Новак, зампред правительства Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов. Участие также примут председатель Банка России Эльвира Набиуллина и замруководителя администрации президента Максим Орешкин.
«Еще одно совещание из серии регулярных совещаний по развитию экономики страны. Будет доступно для СМИ вступительное слово президента», – пояснил Песков.
У Путина также запланированы 23 марта другие непубличные встречи.