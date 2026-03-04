Минэк оценил спад ВВП в 2,1% в январе

Объемы строительных работ по итогам января 2026 г. составили -16,0% год к году после +4,8% в прошлом месяце. «Такая динамика в большей степени связана с погодным фактором – в январе 2026 г. фиксировалась гораздо более низкая температура, чем в январе 2025 г. Январь прошлого года в центральной части России был аномально теплым, что сопровождалось высокими темпами роста отрасли: +6,0% год к году», – отмечается в обзоре Минэкономразвития.