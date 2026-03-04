Минэк оценил спад ВВП в 2,1% в январе
ВВП России сократился в январе на 2,1% в годовом выражении, сообщает Минэкономразвития в обзоре «О текущей ситуации в экономике». По данным министерства, в декабре прошлого года фиксировался всплеск роста ВВП – 1,9% после 0,1% в ноябре. В целом за год экономика выросла на 1%.
На динамику ВВП в январе оказали влияние несколько факторов: высокая база прошлого года (в январе 2025 г. рост был 2,9% ), а также календарный фактор – в январе 2026 г. было на два рабочих дня меньше, чем в январе 2025 г., сообщает министерство.
Индекс промышленного производства в январе составил -0,8% год к году после ускорения темпов роста до 3,7% в декабре. Выпуск обрабатывающей промышленности в январе сократился на 3,0% год к году после роста на 7,8% в декабре.
Объемы строительных работ по итогам января 2026 г. составили -16,0% год к году после +4,8% в прошлом месяце. «Такая динамика в большей степени связана с погодным фактором – в январе 2026 г. фиксировалась гораздо более низкая температура, чем в январе 2025 г. Январь прошлого года в центральной части России был аномально теплым, что сопровождалось высокими темпами роста отрасли: +6,0% год к году», – отмечается в обзоре Минэкономразвития.
26 января Центробанк оценил рост ВВП России в IV квартале 2025 г. в годовом выражении в 0,5% в рамках ноябрьского прогноза.
Банк России также сохранил прогноз роста ВВП в 2026 г. в интервале 0,5–1,5%. Он также ожидает роста российской экономики в 2027–2028 гг. на уровне 1,5–2,5%.