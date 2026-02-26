Газета
Банк России оценил рост ВВП в 0,5% в IV квартале 2025 года

Ведомости

Центральный банк оценил рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в IV квартале 2025 г. в годовом выражении в 0,5% в рамках ноябрьского прогноза, следует из его комментария к среднесрочному прогнозу.

Регулятор указал, что в прошлом году рост ВВП сложился по верхней границе октябрьского прогнозного диапазона и составил 1%. Хотя рост общей экономической активности в целом за год замедлился, в IV квартале он усилился из-за увеличения потребительского спроса. Это частично обусловлено ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора.

Центробанк сохранил прогноз роста ВВП в 2026 г. в интервале 0,5-1,5%. Он также ожидает роста российской экономики в 2027-2028 гг. на уровне 1,5-2,5%.

25 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что рост ВВП России в прошлом году составил 1%, а за три года он превысил 10%, что соответствует общемировому уровню. По его словам, это произошло «при усилении непростых внешних вызовов».

