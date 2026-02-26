Банк России оценил рост ВВП в 0,5% в IV квартале 2025 года

Регулятор указал, что в прошлом году рост ВВП сложился по верхней границе октябрьского прогнозного диапазона и составил 1%. Хотя рост общей экономической активности в целом за год замедлился, в IV квартале он усилился из-за увеличения потребительского спроса. Это частично обусловлено ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора.