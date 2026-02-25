Газета
Главная / Экономика /

Мишустин: рост ВВП России за три года превысил 10%

Ведомости

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2025 г. составил 1%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме. Положительная динамика была сохранена.

За три года рост ВВП превысил 10%, что соответствует общемировому уровню. «И это при усилении непростых внешних вызовов», – отметил Мишустин.

В декабре на совещании с вице-премьерами глава правительства говорил, что прирост ВВП страны за последние три года ожидается на уровне около 10%, а уровень государственного долга России остается одним из самых низких среди развитых государств. Президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил о замедлении темпов экономического роста и прогнозировал прирост ВВП по итогам года от 0,5 до 1%.

