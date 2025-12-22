Мишустин: рост ВВП России за три года приблизился к 10%
Прирост валового внутреннего продукта (ВВП) России за последние три года ожидается на уровне около 10%. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Глава правительства также отметил, что уровень государственного долга России остается одним из самых низких среди развитых государств.
По его словам, сбалансированная бюджетная политика позволила продолжить реализацию национальных проектов, работу по достижению целей технологического развития, обеспечивать потребности Вооруженных сил (ВС) РФ и выполнять социальные обязательства перед гражданами.
Согласно прогнозам экономистов, опрошенных «Ведомостями», динамика ВВП по итогам текущего года может оказаться слабее официальных прогнозов. Оценки перспектив экономики в IV квартале разнятся: прогнозы колеблются от снижения на 0,8% до роста на 1,7% в годовом выражении. Среди ключевых факторов риска эксперты называют жесткую денежно-кредитную политику, крепкий курс рубля, низкие цены на нефть и негативное влияние санкций на экспорт.
В декабре президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил о замедлении темпов экономического роста. По его оценке, по итогам года прирост ВВП может составить от 0,5 до 1%.