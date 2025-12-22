Мишустин: рост ВВП России за три года приблизился к 10%

Согласно прогнозам экономистов, опрошенных «Ведомостями», динамика ВВП по итогам текущего года может оказаться слабее официальных прогнозов. Оценки перспектив экономики в IV квартале разнятся: прогнозы колеблются от снижения на 0,8% до роста на 1,7% в годовом выражении. Среди ключевых факторов риска эксперты называют жесткую денежно-кредитную политику, крепкий курс рубля, низкие цены на нефть и негативное влияние санкций на экспорт.