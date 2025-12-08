ВВП может непредсказуемо измениться в IV квартале

Президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что темпы роста экономики замедляются. По прогнозу, за год прирост ВВП будет в диапазоне от 0,5 до 1%, рассказал глава государства. Эта оценка совпадает с прогнозом Банка России, хотя она и ниже официального прогноза правительства (1%). «В целом это ожидаемый результат. Мы говорили с самого начала, когда Банк России ставку повышал, когда правительство принимало определенные решения, что мы ожидаем такой мягкой посадки», – подчеркнул президент. Путин заявил о дисбалансах, поскольку ряд отраслей не нарастили или даже сократили выпуск продукции в текущем году.