Главная / Экономика /

ВВП может непредсказуемо измениться в IV квартале

Эксперты допускают как рост на 1,7% год к году, так и снижение на 0,8%
Ксения Котченко
Ведомости
Ведомости

Динамика ВВП по итогам года может оказаться ниже официальных прогнозов, полагают опрошенные «Ведомостями» экономисты. Относительно перспектив экономики в IV квартале эксперты расходятся во мнении – диапазон прогнозов варьируется от -0,8% до 1,7% год к году. Основными вызовами могут стать жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), крепкий курс рубля, низкие цены на нефть и негативное влияние санкций на экспорт, говорят эксперты.

Президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что темпы роста экономики замедляются. По прогнозу, за год прирост ВВП будет в диапазоне от 0,5 до 1%, рассказал глава государства. Эта оценка совпадает с прогнозом Банка России, хотя она и ниже официального прогноза правительства (1%). «В целом это ожидаемый результат. Мы говорили с самого начала, когда Банк России ставку повышал, когда правительство принимало определенные решения, что мы ожидаем такой мягкой посадки», – подчеркнул президент. Путин заявил о дисбалансах, поскольку ряд отраслей не нарастили или даже сократили выпуск продукции в текущем году.

Минэк отметил ускорение роста ВВП в октябре до 1,6% в годовом выражении после 0,9% в сентябре. С исключением сезонного фактора показатель прибавил 1,1% после 0,5% месяцем ранее, оценило министерство. За первые 10 месяцев рост составил 1%. В III квартале показатель замедлился до 0,6% после 1,1% и 1,4% во II и I кварталах соответственно.

Динамика в IV квартале будет отрицательной и составит -0,8% год к году, ожидает главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец. Относительно III квартала рост ВВП будет околонулевым (0,1% с сезонной корректировкой), считает Донец. Рост в IV квартале ожидается близким к нулю, хотя была вероятность, что он окажется слабоотрицательным из-за высокой базы того же квартала 2024 г., отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Эксперты назвали потенциал наращивания российского госдолга

Экономика / Мировая экономика

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг ожидает динамики на уровне нескольких десятых процента год к году, что будет означать рост квартал к кварталу. Главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров также допускает, что год к году показатель вырастет в IV квартале на 0,3%.

Главный экономист ВТБ Родион Латыпов ждет увеличения экономики за IV квартал в годовом выражении на 0,6%, это соответствует приросту на 1–1,5% к предыдущему кварталу (с поправкой на сезонность).

Главный экономист ВТБ Родион Латыпов ждет увеличения экономики за IV квартал в годовом выражении на 0,6%, это соответствует приросту на 1–1,5% к предыдущему кварталу (с поправкой на сезонность). Главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков также надеется на сохранение относительно высоких темпов роста в последнем квартале (0,7–1,1% год к году) на фоне смягчения ДКП и устойчивой динамики внутреннего спроса.

Профессор Российской экономической школы Олег Шибанов ожидает квартального роста на 1,3% год к году. Позитивный результат объясняется октябрьской статистикой, говорит он. По расчетам ЦМАКПа, темпы роста в IV квартале составят примерно 1,7% год к году. 

Базовый прогноз ЦМАКПа предполагал динамику 0,8–0,9% на 2025 г., но, ориентируясь на данные декабря, его стоит пересмотреть в сторону снижения – 0,7–0,8%, говорит руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов. По итогам года рост ВВП составит 0,8%, согласны Вайсберг и Федоров. Бирюков ждет роста на уровне 0,8–1% в годовом выражении. Донец настроена более критично: она прогнозирует, что рост экономической активности составит 0,6% по итогам года. 

Решетников: экономика в России переживает масштабные преобразования

Экономика / Макроэкономика и бюджет

Латыпов ожидает увеличения ВВП примерно на 1% в этом году. При этом данные будут уточняться несколько раз по мере поступления в Росстат более полной статистики от предприятий, напоминает он. Шибанов ожидает роста по итогам года даже выше прогноза Минэка – на 1,1%.

Чем объясняется октябрьский всплеск

Результат по ВВП за октябрь сложился под действием разовых факторов и говорить о смене тренда пока рано, говорил министр экономического развития Максим Решетников журналистам в кулуарах российско-индийского бизнес-форума 4 декабря.

Из роста ВВП на 1,6% в октябре около 0,5 п. п. приходится на разовые факторы, согласна Донец. Рост потребительского спроса обеспечили импорт и скачок и в грузоперевозках из-за желания закупить иностранные автомобили до повышения утильсбора, считает Донец. Усиление спроса могло быть обеспечено мощным ростом корпоративного кредитования в октябре (+2,5% месяц к месяцу), повышенными темпами роста ипотеки (+1,2%) и автокредитования (+3%), а также замедлением притока средств населения в банки в III квартале 2025 г., добавляет Беленькая.

Влияет также предстоящее повышение НДС (предприятия уже учитывают этот фактор при ценообразовании) и ужесточение условий доступа к льготной семейной ипотеке, говорит она. Кроме того, рост простимулировала позитивная динамика в отраслях ВПК, фармацевтики, нефтепереработки и добывающей промышленности, говорит экономист «Финама».

Какие риски остаются

Главный фактор риска для ВВП – замедление инвестиций, которым мешают высокая ставка ЦБ и крепкий рубль (рубль обновил годовой минимум на уровне 76,97 руб./$ 5 декабря), подчеркивает Белоусов. Темпы роста экономики испытывают влияние сразу ряда факторов, среди них жесткая ДКП и укрепление курса российской валюты, согласна Беленькая.

Из-за крепкого рубля и дешевой нефти доходы экспортеров снижаются, это уменьшает их интерес к вложениям в развитие производств и научные разработки, поясняет Белоусов. Кроме того, высокая ставка делает привлекательнее безрисковые активы, падает потребность в более непредсказуемых вложениях, говорит Белоусов. Замедление роста связано с сокращением бюджетного импульса на фоне жесткой ДКП, отмечает Вайсберг. Он поясняет, что это означает сокращение государственного и инвестиционного спроса в реальном выражении.

Путин рассказал об инфляции ниже прогнозов и «мягкой посадке» экономики

Экономика / Макроэкономика и бюджет

Инвестиции в основной капитал в III квартале 2025 г. снизились к аналогичному периоду прошлого года впервые с III квартала 2020 г. За девять месяцев 2025 г. вложения в основной капитал выросли на 0,5% против роста на 9% за девять месяцев 2024 г. Банк России в «Мониторинге предприятий» объясняет это неопределенностью экономической ситуации, ограничениями по объему собственных средств для финансирования инвестиций и сдержанным спросом на продукцию.

Также негативно сказываются санкции против российского экспорта и ухудшение мировых цен на нефть, отмечает Беленькая. В ноябре цена нефти российской марки Urals составила $44,87 за баррель, по данным Минэка со ссылкой на агентство Argus. Еще в октябре цена была на уровне $53,68 за баррель. В бюджет на 2025 г. заложена цена отсечения по бюджетному правилу $60 за баррель. Это означает, что Минфин вынужден покрывать недобор нефтегазовых доходов за счет продажи валюты и золота из ФНБ.

При этом поддержку росту в этом году оказывают все еще высокие темпы роста зарплат, более сильный бюджетный импульс, чем заложено в бюджетные параметры, ослабление ограничений ОПЕК+ на добычу нефти и позитивная мировая конъюнктура на ряд товаров российского ненефтегазового экспорта (драгметаллы, цветные металлы, удобрения), говорит Беленькая.

В подготовке статьи участвовала Анастасия Бойко

