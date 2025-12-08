ВВП может непредсказуемо измениться в IV квартале

ВВП может непредсказуемо измениться в IV кварталеЭксперты допускают как рост на 1,7% год к году, так и снижение на 0,8%
Динамика ВВП по итогам года может оказаться ниже официальных прогнозов, полагают опрошенные «Ведомостями» экономисты. Относительно перспектив экономики в IV квартале эксперты расходятся во мнении – диапазон прогнозов варьируется от -0,8% до 1,7% год к году. Основными вызовами могут стать жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), крепкий курс рубля, низкие цены на нефть и негативное влияние санкций на экспорт, говорят эксперты.
Президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что темпы роста экономики замедляются. По прогнозу, за год прирост ВВП будет в диапазоне от 0,5 до 1%, рассказал глава государства. Эта оценка совпадает с прогнозом Банка России, хотя она и ниже официального прогноза правительства (1%). «В целом это ожидаемый результат. Мы говорили с самого начала, когда Банк России ставку повышал, когда правительство принимало определенные решения, что мы ожидаем такой мягкой посадки», – подчеркнул президент. Путин заявил о дисбалансах, поскольку ряд отраслей не нарастили или даже сократили выпуск продукции в текущем году.
Минэк отметил ускорение роста ВВП в октябре до 1,6% в годовом выражении после 0,9% в сентябре. С исключением сезонного фактора показатель прибавил 1,1% после 0,5% месяцем ранее, оценило министерство. За первые 10 месяцев рост составил 1%. В III квартале показатель замедлился до 0,6% после 1,1% и 1,4% во II и I кварталах соответственно.
Динамика в IV квартале будет отрицательной и составит -0,8% год к году, ожидает главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец. Относительно III квартала рост ВВП будет околонулевым (0,1% с сезонной корректировкой), считает Донец. Рост в IV квартале ожидается близким к нулю, хотя была вероятность, что он окажется слабоотрицательным из-за высокой базы того же квартала 2024 г., отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг ожидает динамики на уровне нескольких десятых процента год к году, что будет означать рост квартал к кварталу. Главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров также допускает, что год к году показатель вырастет в IV квартале на 0,3%.
Главный экономист ВТБ Родион Латыпов ждет увеличения экономики за IV квартал в годовом выражении на 0,6%, это соответствует приросту на 1–1,5% к предыдущему кварталу (с поправкой на сезонность). Главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков также надеется на сохранение относительно высоких темпов роста в последнем квартале (0,7–1,1% год к году) на фоне смягчения ДКП и устойчивой динамики внутреннего спроса.
Профессор Российской экономической школы Олег Шибанов ожидает квартального роста на 1,3% год к году. Позитивный результат объясняется октябрьской статистикой, говорит он. По расчетам ЦМАКПа, темпы роста в IV квартале составят примерно 1,7% год к году.
Базовый прогноз ЦМАКПа предполагал динамику 0,8–0,9% на 2025 г., но, ориентируясь на данные декабря, его стоит пересмотреть в сторону снижения – 0,7–0,8%, говорит руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов. По итогам года рост ВВП составит 0,8%, согласны Вайсберг и Федоров. Бирюков ждет роста на уровне 0,8–1% в годовом выражении. Донец настроена более критично: она прогнозирует, что рост экономической активности составит 0,6% по итогам года.
Латыпов ожидает увеличения ВВП примерно на 1% в этом году. При этом данные будут уточняться несколько раз по мере поступления в Росстат более полной статистики от предприятий, напоминает он. Шибанов ожидает роста по итогам года даже выше прогноза Минэка – на 1,1%.
Чем объясняется октябрьский всплеск
Результат по ВВП за октябрь сложился под действием разовых факторов и говорить о смене тренда пока рано, говорил министр экономического развития Максим Решетников журналистам в кулуарах российско-индийского бизнес-форума 4 декабря.
Из роста ВВП на 1,6% в октябре около 0,5 п. п. приходится на разовые факторы, согласна Донец. Рост потребительского спроса обеспечили импорт и скачок и в грузоперевозках из-за желания закупить иностранные автомобили до повышения утильсбора, считает Донец. Усиление спроса могло быть обеспечено мощным ростом корпоративного кредитования в октябре (+2,5% месяц к месяцу), повышенными темпами роста ипотеки (+1,2%) и автокредитования (+3%), а также замедлением притока средств населения в банки в III квартале 2025 г., добавляет Беленькая.
Влияет также предстоящее повышение НДС (предприятия уже учитывают этот фактор при ценообразовании) и ужесточение условий доступа к льготной семейной ипотеке, говорит она. Кроме того, рост простимулировала позитивная динамика в отраслях ВПК, фармацевтики, нефтепереработки и добывающей промышленности, говорит экономист «Финама».
Какие риски остаются
Главный фактор риска для ВВП – замедление инвестиций, которым мешают высокая ставка ЦБ и крепкий рубль (рубль обновил годовой минимум на уровне 76,97 руб./$ 5 декабря), подчеркивает Белоусов. Темпы роста экономики испытывают влияние сразу ряда факторов, среди них жесткая ДКП и укрепление курса российской валюты, согласна Беленькая.
Из-за крепкого рубля и дешевой нефти доходы экспортеров снижаются, это уменьшает их интерес к вложениям в развитие производств и научные разработки, поясняет Белоусов. Кроме того, высокая ставка делает привлекательнее безрисковые активы, падает потребность в более непредсказуемых вложениях, говорит Белоусов. Замедление роста связано с сокращением бюджетного импульса на фоне жесткой ДКП, отмечает Вайсберг. Он поясняет, что это означает сокращение государственного и инвестиционного спроса в реальном выражении.
Инвестиции в основной капитал в III квартале 2025 г. снизились к аналогичному периоду прошлого года впервые с III квартала 2020 г. За девять месяцев 2025 г. вложения в основной капитал выросли на 0,5% против роста на 9% за девять месяцев 2024 г. Банк России в «Мониторинге предприятий» объясняет это неопределенностью экономической ситуации, ограничениями по объему собственных средств для финансирования инвестиций и сдержанным спросом на продукцию.
Также негативно сказываются санкции против российского экспорта и ухудшение мировых цен на нефть, отмечает Беленькая. В ноябре цена нефти российской марки Urals составила $44,87 за баррель, по данным Минэка со ссылкой на агентство Argus. Еще в октябре цена была на уровне $53,68 за баррель. В бюджет на 2025 г. заложена цена отсечения по бюджетному правилу $60 за баррель. Это означает, что Минфин вынужден покрывать недобор нефтегазовых доходов за счет продажи валюты и золота из ФНБ.
При этом поддержку росту в этом году оказывают все еще высокие темпы роста зарплат, более сильный бюджетный импульс, чем заложено в бюджетные параметры, ослабление ограничений ОПЕК+ на добычу нефти и позитивная мировая конъюнктура на ряд товаров российского ненефтегазового экспорта (драгметаллы, цветные металлы, удобрения), говорит Беленькая.
В подготовке статьи участвовала Анастасия Бойко