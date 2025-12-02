Путин рассказал об инфляции ниже прогнозов и «мягкой посадке» экономики

Путин рассказал об инфляции ниже прогнозов и «мягкой посадке» экономикиЭто отражается на ситуации на фондовом рынке
Снижение инфляции стало важным достижением текущего года, рассказал президент России Владимир Путин в ходе форума ВТБ «Россия зовет!». Если в марте инфляция оценивалась двузначными темпами, то сейчас – ниже 7% в годовом выражении. По словам президента, к концу декабря она будет на уровне около 6%. Это ниже прогнозов правительства (6,8%) и ЦБ (6,5–7%). «Рассчитываем, что эта тенденция будет закрепляться», – подчеркнул Путин.
Вместе с тем в экономике отмечается замедление роста, констатировал президент. За девять месяцев текущего года ВВП России прибавил 1%, в том числе в III квартале – 0,6%. По прогнозу, за год прирост ВВП будет в диапазоне от 0,5 до 1%, рассказал глава государства. Такая оценка совпадает с ожиданиями ЦБ. В то же время бюджет сверстан исходя из прогноза Минэка по росту ВВП на 1%. «В целом это ожидаемый результат. Мы говорили с самого начала, когда Банк России ставку повышал, когда правительство принимало определенные решения, что мы ожидаем такой «мягкой посадки», – подчеркнул президент.
По словам Путина, в экономике наметились некоторые дисбалансы. В частности, в ряде отраслей выпуск продукции в текущем году не только не увеличился, но и вовсе сократился. По его словам, такие тенденции не должны устраивать власти. Президент напомнил, что в декабре прошлого года перед правительством России и ЦБ были поставлены принципиальные задачи: обеспечить переход к модели сбалансированного роста, сохранить низкий уровень безработицы, инфляции и при этом запустить структурные изменения в экономике с учетом курса на ее обеление, усиление конкурентной среды.
Прежде всего нужно добиваться более высокой инвестиционной динамики, наращивать вложения в развитие производств в сфере услуг, запускать новые проекты в промышленности, сельском хозяйстве, инфраструктуре, в области высоких технологий, туризме и т. д., рассказал Путин. В последние три года инвестиции росли опережающими темпами: в 2022 г. – на 6,7%, в 2023 г. – на 9,8%, в 2024 г. – на 7,4%. В текущем году эта динамика скромнее, но в целом она остается позитивной, отметил президент. Прогноз Минэка предполагает рост показателя на 1,7% в 2025 г.
По словам Путина, причина замедления инвестактивности в том, что в ряде секторов экономики сократилась прибыль компаний. Таким образом, собственных средств для инвестиций недостаточно, а стоимость заемных ресурсов, т. е. банковских кредитов, за счет которых отечественный бизнес во многом финансировал проекты, выросла.
Финансовые результаты крупнейших нефинансовых организаций в большинстве отраслей по итогам первого полугодия снизились в условиях повышенной долговой нагрузки, отмечал ЦБ в обзоре финансовой стабильности за II–III кварталы. По данным МСФО на 30 июня 2025 г., замедление экономической активности при одновременном ухудшении внешней конъюнктуры привело к сокращению EBITDA на 5% относительно показателя 2024 г., а из-за сохранения высокого уровня ставок в экономике чистая прибыль сократилась на 23% год к году.
За последние годы финансовый сектор сумел серьезно перенастроить свою работу – заместил надежные внешние источники финансирования внутренними, рассказал Путин. В результате внешний долг предприятий реального сектора сократился почти вдвое, отметил президент. По его словам, на первом этапе была определенная тревога, справится ли экономика с сокращением внешнего финансирования.
Что с бюджетом
Состояние государственных финансов остается стабильным, отметил президент. «Мы своевременно приняли решение как в части доходов, так и расходов федерального бюджета», – указал он. При этом в полном объеме профинансированы ключевые приоритеты: это социальные обязательства, оборона и национальная безопасность, а также задачи по достижению национальных целей развития. 28 ноября президент подписал закон о федеральном бюджете на 2026–2028 гг. Согласно документу, доходы казны в следующем году составят 40,28 трлн руб., расходы – 44,07 трлн руб.
Бюджет на предстоящие три года сверстан так, чтобы снизить влияние внешних рисков и повысить долю ненефтегазовых доходов, отметил президент. По оценке Минфина, доля нефтегазовых доходов будет равна 22% в следующем году.
При этом он сформирован в соответствии с бюджетными правилами, предполагает умеренный бюджетный дефицит. Что значительно ниже, чем в некоторых странах Евросоюза. Дефицит федерального бюджета России в 2026 г. запланирован на уровне 3,786 трлн руб.
Кроме того, государственный долг России меньше 20% ВВП. Он по-прежнему один из самых низких в мире, подчеркнул Путин. «Мы продолжаем вести сбалансированную, ответственную бюджетную политику и вместе с последовательными решениями в денежно-кредитной политике добиваемся замедления ценовой динамики», – указал президент.
О фондовом рынке
Текущая экономическая ситуация отражается на российском фондовом рынке, отметил президент. Его капитализация немного снизилась и сейчас составляет около 23% ВВП. В этом году первичное размещение акций провели только три компании, указал Путин. В том числе на рынок акций вышел наш ведущий институт развития в жилищной сфере – корпорация Дом.РФ.
В то же время у российского фондового рынка есть пространство для роста, для новых размещений. «Нужны дополнительные усилия, чтобы повысить его капитализацию, чтобы потенциал фондового рынка был использован в интересах всей страны», – указал Путин.
И хотя вложения инвесторов в облигации и паи фондов растут, не менее важно привлекать акционерный капитал, указал глава государства. Чтобы усилить эту работу, Путин поручил правительству сформировать программу первичных и вторичных размещений акций компаний с госучастием. Министерствам нужно будет «наметить отраслевые планы по выводу на фондовый рынок крупных эмитентов». При этом необходимо предусмотреть конкретные эффективные стимулы для бизнеса, который размещает свои акции, в том числе увязать действующие меры поддержки с публичностью компаний, считает Путин. Например, если заемщик Фонда развития промышленности проводит IPO, то он может рассчитывать на снижение ставки по займу, отметил президент.
Кроме того, нужно повышать эффективность и прозрачность управления акционерными обществами, чтобы инвесторы были уверены в надежности вложений своих средств в получении дохода, полагает глава государства.
Банк России совместно с Московской биржей при поддержке Минфина запустили программу создания акционерной стоимости, напомнил Путин. Она акцентирует внимание на публикации корпоративных показателей, которые значимы для инвесторов, включая чистые активы, дивидендную доходность, прогнозы, планы развития. «Участники программы создания акционерной стоимости сформируют пул компаний, которые станут своего рода ориентиром для других российских эмитентов, знаком качества для инвесторов», – указал он. Президент поручил правительству до конца 2026 г. обеспечить вхождение в эту программу крупнейших акционерных компаний с госучастием, а также увязать условия работы, стимулы их руководителей с увеличением акционерной стоимости.
Факторы прогноза
Последние оперативные данные по инфляции выглядят крайне оптимистично, поэтому есть вероятность, что рост цен окажется в середине прогнозного интервала ЦБ (6,5–7%) уже в ноябре, считает главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец. Несмотря на то что в декабре может появиться много рисковых для цен факторов, таких как предновогодний сезон или волатильность рубля, тренд на снижение инфляции останется, уверена Донец. Последние данные по инфляции выглядят более чем оптимистично, соглашается главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Она также полагает, что показатель вполне может оказаться ниже интервала ЦБ. По данным Росстата, в октябре инфляция замедлилась до 7,71% в годовом выражении после 7,98% на конец сентября.
Указанный Путиным диапазон ВВП на конец года говорит о том, что в IV квартале показатель может уйти в отрицательное значение, солидарны эксперты. При этом важно помнить, что независимо от значения ВВП разные сегменты экономики чувствуют себя по-разному, речь не идет об унифицированном движении экономики, подчеркивает Орлова.
Если говорить о картине в целом, то ее нельзя назвать радужной, но она согласована – снижение экономических показателей сопровождается замедлением инфляции, отмечает Донец. Сейчас можно говорить о том, что Россия уходит от сценария стагфляции, которого многие опасались, полагает она.