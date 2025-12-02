Путин рассказал об инфляции ниже прогнозов и «мягкой посадке» экономики

Вместе с тем в экономике отмечается замедление роста, констатировал президент. За девять месяцев текущего года ВВП России прибавил 1%, в том числе в III квартале – 0,6%. По прогнозу, за год прирост ВВП будет в диапазоне от 0,5 до 1%, рассказал глава государства. Такая оценка совпадает с ожиданиями ЦБ. В то же время бюджет сверстан исходя из прогноза Минэка по росту ВВП на 1%. «В целом это ожидаемый результат. Мы говорили с самого начала, когда Банк России ставку повышал, когда правительство принимало определенные решения, что мы ожидаем такой «мягкой посадки», – подчеркнул президент.