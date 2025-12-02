Орешкин предложил учитывать криптовалюты в платежном балансе России

Орешкин предложил учитывать криптовалюты в платежном балансе РоссииСейчас они нигде не учитываются, потому что расчеты происходят вне стандартных каналов
Добыча криптовалют (майнинг) приносит сейчас значительные суммы, которые, по сути, являются скрытым экспортом, поэтому их необходимо учитывать в платежном балансе России. Об этом сказал заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». 1 ноября 2024 г. в России официально разрешили майнить криптовалюты.
В прошлом году в России появилась новая статья экспорта, которую, по словам Орешкина, «мы не очень хорошо оцениваем». Получаемые за счет майнинга «огромные суммы» являются скрытым экспортом, потому что за цифровые валюты можно оплатить импорт, отметил он, – и это нигде не фиксируется, так как расчеты происходят вне стандартных каналов использования. Но это то предложение, которое влияет на валютный рынок, поэтому его надо учитывать в платежном балансе России, подчеркнул он.
Разумное предложение
Майнинг в России уже занимает существенное место в экономике, говорит генеральный директор «Виа нумери груп» Олег Огиенко. По его оценкам, объем производства биткойна (BTC) и иных криптовалют на proof of work (децентрализованный механизм консенсуса в блокчейн-сетях. – «Ведомости») в этом году может составить в эквиваленте несколько десятков тысяч биткойнов. Сейчас один биткойн стоит чуть выше $91 000. Объем добычи биткойна на территории России в 2023 г. составил около 55 000 BTC, в 2024 г. – 35 000 BTC, напоминает директор «Ассоциации промышленного майнинга» Сергей Безделов. Снижение объема в прошлом году он объясняет халвингом сети биткойна, вследствие которого вознаграждение майнерам снизилось в два раза.
По примерным расчетам, выручка от майнинга в России достигает 1 млрд руб. в день, с учетом доли в мировом хешрейте (объем вычислительных мощностей для майнинга. – «Ведомости») и текущего курса биткойна, оценивает сооснователь 51ASIC Михаил Брежнев. И так как добытая криптовалюта фактически является активом, который можно использовать, например, для оплаты импорта, то учитывать ее в платежном балансе страны было бы разумно, считает он. Это возможно сделать через отражение операций по оплате криптой в официальной статистике, учитывая поступления и выплаты как часть внешнеторговых потоков, рассуждает Брежнев.
За последний год удалось обелить 40% крупных майнинговых игроков, говорит управляющий консалтингового агентства Parallax, член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский. Это серьезные обороты и значительные отчисления по налогу на прибыль в бюджет, поэтому игнорировать при расчетах данный сегмент нельзя, констатирует он. Кроме того, во второй половине 2024 г. и в 2025 г. на российский майнинговый рынок вышли большие институциональные игроки отечественной экономики, отмечает Огиенко.
Крупные институциональные и частные заказчики из дружественных стран также наращивают майнинговым компаниям заказы на добычу биткойна, добавляет владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря. Соответственно, инвестиции в строительство дата-центров, технологическое присоединение к электросети и возведение собственной генерации, закупку энергетического и вычислительного оборудования могут достигать и даже превышать 100 млрд руб., оценивает Огиенко.
Легальный майнинг в России
Чтобы легально заниматься майнингом в России, юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) необходимо было зарегистрироваться в специальном реестре Федеральной налоговой службы (ФНС). В другой реестр ФНС вносит сведения об операторах майнинговой инфраструктуры, так называемых юрлицах, которые предоставляют услуги майнерам: центры обработки данных и хостинг-площадки. Граждане также могут заниматься майнингом – им не надо регистрироваться в реестре, если для добычи крипты они в месяц потребляют не более 6000 кВт⋅ч. Но для всех есть обязанность отчитываться о полученных с такой деятельности доходах.
Доход от добычи криптовалют облагается для компаний налогом на прибыль по ставке 25%, для граждан и ИП – НДФЛ по прогрессивной шкале 13–22%. Стоимость валюты определяется исходя из ее рыночной котировки на дату фактического получения дохода, т. е. когда возникло право распоряжаться ею. Доходы от операций с криптой облагаются такими же налогами и в таких же размерах, что и при майнинге, но есть и ряд отличий. Например, для физлиц такой доход включается в отдельную налоговую базу, в то время как сама добыча – в общую. Налоговая ставка для нерезидентов РФ составляет 30%. Организаторы майнинг-пула и операторы майнинговой инфраструктуры платят налог на прибыль не с полученной криптовалюты, а в связи с оказанными услугами.
В то же время крепла борьба с незаконным подключением к розеткам: вводились сезонные и территориальные запреты в ряде субъектов, проходили рейды энергетиков с участием правоохранителей и проч. С 1 января 2025 г. по 15 марта 2031 г. добывать криптовалюту, включая участие в майнинг-пулах, запрещено в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, а также на новых территориях – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Еще в трех регионах – Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае – ограничения действуют в отдельных муниципальных районах только на время отопительного сезона, с 15 ноября по 15 марта.
Предстоит еще многое сделать для выведения майнинговой отрасли из серой зоны, говорит Огиенко, например повысить налоговую отдачу от майнинга, привнести наилучшие бизнес-практики в отрасль. В регулировании, на его взгляд, есть смысл разработать и внедрить амнистию для майнеров за ввезенное с нарушениями вычислительное оборудование, законодательство об обращении цифровой валюты, установить особенности регулирования инфраструктуры майнинговых пулов.
Также в России стали развиваться международные расчеты в криптовалютах – финансово-экономические федеральные ведомства прямо подтверждают использование криптовалют во внешнеэкономической деятельности (ВЭД), хотя масштаб пока ограничен и развивается в экспериментальном правовом режиме (ЭПР). Участники и условия ЭПР не разглашаются. Известно, что только в конце октября ЦБ и Минфин договорились о легализации расчетов в криптовалюте в ВЭД и усилении контрольных функций за платежами со стороны Центробанка, писали «Ведомости».