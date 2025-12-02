Орешкин предложил учитывать криптовалюты в платежном балансе России

Доход от добычи криптовалют облагается для компаний налогом на прибыль по ставке 25%, для граждан и ИП – НДФЛ по прогрессивной шкале 13–22%. Стоимость валюты определяется исходя из ее рыночной котировки на дату фактического получения дохода, т. е. когда возникло право распоряжаться ею. Доходы от операций с криптой облагаются такими же налогами и в таких же размерах, что и при майнинге, но есть и ряд отличий. Например, для физлиц такой доход включается в отдельную налоговую базу, в то время как сама добыча – в общую. Налоговая ставка для нерезидентов РФ составляет 30%. Организаторы майнинг-пула и операторы майнинговой инфраструктуры платят налог на прибыль не с полученной криптовалюты, а в связи с оказанными услугами.