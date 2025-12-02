Орешкин назвал утильсбор одним из факторов для более крепкого рубля
Повышение утильсбора на автомобили станет косвенным фактором для укрепления курса рубля в сравнении с базовым сценарием, заявил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!».
«Приняли решение о повышении утильсбора – у нас импорт автомобилей серьезно упал. Объем потребности валюты в этом направлении снизился. Значит, более крепкий рубль относительно базового сценария. Это решение, оно имеет прямое последствие с точки зрения динамики обменного курса», – объяснил Орешкин.
Он также рассказал, что новой экспортной статьей в России становится майнинг криптовалюты. По словам Орешкина, это тоже предложение валюты, оказывающее влияние на валютный рынок. Замруководителя администрации российского лидера сообщил, что работа в этой сфере уже идет, но отметил необходимость учитывать майнинг в платежном балансе.
1 декабря глава ВТБ Андрей Костин заявил, что укрепление рубля не связано с продажей валюты нефтяным компаниям перед вступлением в действие антироссийских санкций. По его словам, на это влияют несколько факторов, среди которых низкий импорт. Костин добавил, что сейчас курс рубля не устраивает ни бюджет, ни экспортеров. Cпрос на валюту упал, даже граждане перестали доллары накапливать, заключил он.
Банк России, в свою очередь, отмечал, что ослабление рубля в августе – начале сентября в том числе было вызвано разовыми и сезонными факторами, которые затем прекратили действие.