Орешкин назвал утильсбор одним из факторов для более крепкого рубля

1 декабря глава ВТБ Андрей Костин заявил, что укрепление рубля не связано с продажей валюты нефтяным компаниям перед вступлением в действие антироссийских санкций. По его словам, на это влияют несколько факторов, среди которых низкий импорт. Костин добавил, что сейчас курс рубля не устраивает ни бюджет, ни экспортеров. Cпрос на валюту упал, даже граждане перестали доллары накапливать, заключил он.