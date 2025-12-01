Костин назвал причины укрепления рубля

В резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованном 7 ноября, Банк России объяснил фундаментальные причины укрепления рубля. По данным регулятора, это связано не только с жесткой денежно-кредитной политикой, но и с ограничениями импорта, снижением спроса на иностранные активы и продажей валюты из ФНБ. Ослабление рубля в августе – начале сентября, как пояснял Банк России, было вызвано разовыми и сезонными факторами, которые затем прекратили действие.