Костин назвал причины укрепления рубля
Укрепление рубля не связано с продажей валюты нефтяным компаниям перед вступлением в действие антироссийских санкций. На это влияют несколько факторов, среди которых низкий импорт. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters.
По его мнению, правительству необходимо прекратить продажу валюты. Костин добавил, что сегодняшний курс не устраивает ни бюджет, ни экспортеров. Cпрос на валюту упал, даже граждане перестали доллары накапливать, отметил он.
«Я вообще сегодня не очень понимаю, как формируются курсы. Наверное, через юань. Долларовый курс на бирже не формируется. И ЦБ смотрит на отдельные сделки банков», – добавил Костин.
В резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованном 7 ноября, Банк России объяснил фундаментальные причины укрепления рубля. По данным регулятора, это связано не только с жесткой денежно-кредитной политикой, но и с ограничениями импорта, снижением спроса на иностранные активы и продажей валюты из ФНБ. Ослабление рубля в августе – начале сентября, как пояснял Банк России, было вызвано разовыми и сезонными факторами, которые затем прекратили действие.