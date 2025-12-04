Решетников: экономика в России переживает масштабные преобразования
Российская экономика сейчас переживает масштабные преобразования, причем во всех сферах, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе выступления на Российско-индийском бизнес-форуме.
«Российская экономика сейчас – это экономика возможностей. Идут масштабные преобразования во всех сферах», – сказал министр.
2 декабря президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» сообщил, что в экономике наметились некоторые дисбалансы. Он рассказал, что в нескольких отраслях выпуск продукции в 2025 г. не только не увеличился, но и сократился. Глава государства напомнил, что в конце 2024 г. перед правительством России и ЦБ были поставлены принципиальные задачи: обеспечить переход к модели сбалансированного роста, сохранить низкий уровень безработицы, инфляции и запустить структурные изменения в экономике.
По данным Минэкономразвития, рост ВВП России в октябре составил 1,6% в годовом выражении после 0,9% в сентябре. Без учета сезонного фактора показатель вырос на 1,1%. Ведомство отметило, что в период с января по октябрь 2025 г. экономика выросла на 1%.