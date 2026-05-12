Новак: в 2026 г. рост экономики составит 0,4%
Правительство ожидает, что в 2026 г. удастся сохранить положительную динамику ВВП +0,4%. Об этом «Ведомостям» сообщил вице-премьер Александр Новак.
Потом, по его словам, будет период восстановления темпов роста от 1,4% в 2027 г. до 2,4% в 2029 г. В 2026 г. инфляция приблизится к 5,2% и будет около целевого уровня в 4% начиная с 2027 г.
Новак также указывал на большой запас прочности у российской экономики. Она адаптируется к новым вызовам. В связи с этим Россия сможет преодолеть трудности и обеспечить последовательное и устойчивое экономическое развитие, рост доходов и благосостояния людей.