Новак заявил о большом запасе прочности у российской экономики

Согласно оценке исполнения бюджета Минфином, дефицит федбюджета достиг 5,8 трлн руб., или 2,5% ВВП, по итогам января – апреля 2026 г. Это значение почти на 3 трлн руб. выше год к году и на 55,2% больше запланированного на весь текущий год дефицита – 3,8 трлн руб. По данным Минфина, за апрель показатель вырос на 1,3 трлн руб., или на 28,4%. Министерство отмечает, что высокие значения размера дефицита в начале года в основном обусловлены опережающим финансированием расходов.