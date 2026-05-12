Новак заявил о большом запасе прочности у российской экономики
В целом у российской экономики большой запас прочности. Она адаптируется к новым вызовам, поэтому страна сможет преодолеть трудности и обеспечить последовательное и устойчивое экономическое развитие, рост доходов и благосостояния людей, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью «Ведомостям».
Новак напомнил, что экономика России с успехом справилась с такими сложным периодами, как пандемия и «санкционный шок» 2022 г. Существуют внешние и внутренние риски и вызовы, добавил он. Кабмин рассматривает и анализирует различные сценарии развития экономики, включая стресс-сценарии, чтобы быть готовыми к разным вариантам развития событий.
Согласно оценке исполнения бюджета Минфином, дефицит федбюджета достиг 5,8 трлн руб., или 2,5% ВВП, по итогам января – апреля 2026 г. Это значение почти на 3 трлн руб. выше год к году и на 55,2% больше запланированного на весь текущий год дефицита – 3,8 трлн руб. По данным Минфина, за апрель показатель вырос на 1,3 трлн руб., или на 28,4%. Министерство отмечает, что высокие значения размера дефицита в начале года в основном обусловлены опережающим финансированием расходов.