Дефицит бюджета за четыре месяца превысил годовой план на 55%Это связано с опережающим финансированием расходов
Дефицит федерального бюджета достиг 5,8 трлн руб., или 2,5% ВВП, по итогам января – апреля 2026 г., следует из оценки исполнения бюджета Минфином. Показатель оказался почти на 3 трлн руб. выше уровня аналогичного периода прошлого года и на 55,2% больше запланированного на весь текущий год дефицита – 3,8 трлн руб. За апрель показатель вырос на 1,3 трлн руб., или на 28,4%, следует из данных Минфина.
Министерство отмечает, что высокие значения размера дефицита в начале года главным образом обусловлены опережающим финансированием расходов. В апреле траты выросли на 4,7 трлн руб., или на 36,6%, подсчитали «Ведомости». По итогам четырех месяцев они составили 17,6 трлн руб., что выше показателей предыдущего года на 15,7%, сообщил Минфин. Наращивание расходов в январе – апреле 2026 г. связано с «оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов», поясняет Минфин.