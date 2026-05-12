Экономика «проявила себя достойно», несмотря на внешние вызовы
Российская экономика, несмотря на внешние вызовы и санкции, проявила себя весьма достойно. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Решетников отметил, что ситуация в экономике РФ стабилизируется благодаря принимаемым решениям и накопленному потенциалу.
Инфляция на 4 мая составила 5,6%, что дает возможности для смягчения денежно-кредитной политики, подчеркнул глава Минэка. Экономика страны развивается циклами, а за периодом роста последовал период «донастройки».
Минэкономразвития прогнозирует, что реальный темп роста ВВП в этом году составит 0,4%, а в 2027 г. он прогнозируется на уровне 1,4%. Инфляция на конец 2026 г. оценивается на уровне 5,2%, а в 2027 г. – 4%.
12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство, кабинет министров принимают необходимые меры для поддержания стабильности нашей экономики и благодаря этим мерам можно с уверенностью говорить о макроэкономической стабильности. Песков добавил, что благодаря тем мерам, которые принимает российское правительство, можно также с уверенностью говорить о перспективных планах на то, чтобы из года в год повышать темпы роста экономики.
12 мая вице-премьер Александр Новак сообщил «Ведомостям», что правительство ожидает, что в 2026 г. удастся сохранить положительную динамику ВВП в 0,4%. Потом, по его словам, будет период восстановления темпов роста от 1,4% в 2027 г. до 2,4% в 2029 г. В 2026 г. инфляция приблизится к 5,2% и будет около целевого уровня в 4% начиная с 2027 г.