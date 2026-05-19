Bloomberg: рубль стал лучшей валютой мира в этом квартале

Ведомости

Российский рубль с начала апреля укрепился к доллару примерно на 12% и занял первое место в мире по динамике роста, сообщает Bloomberg. Этому способствовал резкий рост валютных поступлений от продажи нефти после начала войны на Ближнем Востоке.

Курс рубля опустился до 72,6 за доллар – это самый высокий уровень с февраля 2023 г., отмечает агентство. Второй год подряд российская валюта идет вразрез с официальными и рыночными прогнозами, предсказывавшими девальвацию, что заставляет некоторых аналитиков считать ее переоцененной. Как поясняли опрошенные «Ведомостями» эксперты, укрепление происходит из-за возросших цен на нефть на Ближнем Востоке и притока валютной экспортной выручки. Этому также способствуют снижение спроса на импорт и высокая ключевая ставка (14,5% с 24 апреля), которая повышает спрос на рублевые активы.

Хотя укрепление валюты помогает снизить инфляционное давление, оно сокращает доходы экспортеров и бюджетные поступления. «Если российская экономика в конечном итоге выйдет из военного положения, рубль также вернется к более нормальным уровням, – сказал Bloomberg старший портфельный менеджер Istar Capital Искандер Луцко. – Сейчас идеальные условия для дальнейшего укрепления».

Эксперты, опрошенные ранее «Ведомостями», отмечали, что курс рубля к доллару в ближайшие три года окажется значительно крепче, чем ожидалось в сентябре. Это следует из обновленного прогноза Минэка. В 2026 г. его среднее значение окажется более чем на 10 руб. меньше – 81,5 руб./$ против 92,2 руб./$, ожидавшихся осенью. Как пояснили в Минэке, рубль оказался куда крепче того, который Минэк закладывал в сентябрьский прогноз. С одной стороны, это следствие более сильного торгового баланса в 2026 г. из-за роста нефтяных цен, а с другой – денежно-кредитная политика оказалась жестче ожиданий.

