Bloomberg: рубль стал лучшей валютой мира в этом квартале

Эксперты, опрошенные ранее «Ведомостями», отмечали, что курс рубля к доллару в ближайшие три года окажется значительно крепче, чем ожидалось в сентябре. Это следует из обновленного прогноза Минэка. В 2026 г. его среднее значение окажется более чем на 10 руб. меньше – 81,5 руб./$ против 92,2 руб./$, ожидавшихся осенью. Как пояснили в Минэке, рубль оказался куда крепче того, который Минэк закладывал в сентябрьский прогноз. С одной стороны, это следствие более сильного торгового баланса в 2026 г. из-за роста нефтяных цен, а с другой – денежно-кредитная политика оказалась жестче ожиданий.