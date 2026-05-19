Экономисты допускают ослабление рубля летом

На 18 мая ЦБ установил курс доллара на уровне 73,13 руб./$ – минимум с февраля 2023 г. До середины марта курс не демонстрировал значительной волатильности, находясь в диапазоне 75,7–79 руб./$, затем стал существенно слабеть и к 20 марта достиг 84,8 руб./$. Как поясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, мартовское ослабление российской валюты было связано с низкими ценами на нефть в январе (лаг трансляции курса в объемы поступления валютной выручки – около двух месяцев) и временной приостановкой бюджетного правила. В апреле курс рубля вновь стал укрепляться. С начала года американская валюта ослабла к рублю на 6,52%.