SBER325,23+0,7%CNY Бирж.10,612-0,93%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,34-0,06%RGBITR782,66+0,03%
Экономисты допускают ослабление рубля летом

Этому будет способствовать увеличение покупок валюты по бюджетному правилу
Ксения Котченко
Анастасия Бойко
Российская валюта выходит на пик своего укрепления в этом году / Максим Стулов / Ведомости

Укрепление рубля до рекордных за последние три года значений происходит из-за возросших цен на нефть на Ближнем Востоке и притока валютной экспортной выручки, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Этому способствует также снижение спроса на импорт и высокая ключевая ставка, которая повышает спрос на рублевые активы. До конца II квартала курс останется вблизи текущих уровней, а летом аналитики ожидают разворота тренда в сторону ослабления рубля до 80 руб./$.

На 18 мая ЦБ установил курс доллара на уровне 73,13 руб./$ – минимум с февраля 2023 г. До середины марта курс не демонстрировал значительной волатильности, находясь в диапазоне 75,7–79 руб./$, затем стал существенно слабеть и к 20 марта достиг 84,8 руб./$. Как поясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, мартовское ослабление российской валюты было связано с низкими ценами на нефть в январе (лаг трансляции курса в объемы поступления валютной выручки – около двух месяцев) и временной приостановкой бюджетного правила. В апреле курс рубля вновь стал укрепляться. С начала года американская валюта ослабла к рублю на 6,52%.

