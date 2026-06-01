«Сберинвестиции» ожидают дальнейшего укрепления рубля летом
Аналитики «Сберинвестиций» пересмотрели валютный прогноз в пользу более сильного рубля. По их оценке, российская валюта сохранит устойчивые позиции в ближайшие месяцы благодаря высоким экспортным доходам на фоне роста мировых цен на сырье, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
Как отмечают эксперты, конфликт на Ближнем Востоке и сохраняющиеся ограничения судоходства через Ормузский пролив поддерживают высокие цены на сырьевые товары. С февраля стоимость российской нефти выросла более чем в два раза, а сырьевой индекс Bloomberg прибавил свыше 20%. На этом фоне в мае рубль укрепился на 5% – до 10,5 руб. за юань и 71 руб. за доллар, достигнув максимальных значений с 2023 г.
Укрепление национальной валюты произошло несмотря на возобновление покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. В мае их объем составил 110 млрд руб. против ожидавшихся рынком 300–350 млрд руб. В июне показатель может вырасти до 200 млрд руб. При этом с июля практически прекратятся продажи валюты Банком России, связанные с зеркалированием инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
По словам аналитика «Сберинвестиций» Федора Чижова, справедливый курс рубля сейчас оценивается на уровне 80 руб. за доллар и 11,8 руб. за юань. Однако достичь этих значений в ближайшее время будет сложно без снижения мировых цен на сырье и урегулирования конфликта между США и Ираном. «Если сохранится статус-кво, экспортеры продолжат активно продавать валютную выручку, тогда как спрос на валюту остается невысоким. В связи с этим мы считаем, что в июне – июле рубль останется крепким – 70–72 руб. за доллар. На конец III квартала мы ожидаем курс доллара на уровне 75 руб.», – отметил Чижов.
Также в «Сберинвестициях» прогнозируют, что в июне цена нефти Brent будет находиться в диапазоне $90–105 за баррель, а золота – в пределах $4400–4600 за унцию.
26 мая Банк России снизил официальный курс евро на 27 мая на 2 руб. Регулятор установил его на уровне 83,30 руб. Доллар подорожал на 0,12 руб. до 71,67 руб. Юань стал дороже на 0,02 руб. и равен 10,55 руб. Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития от мая 2026 г., средний курс доллара в 2026 г. ожидается на уровне 81,5 руб. В 2027 г. ожидается средний курс 87,4 руб./$, а в 2028 г. – 92 руб./$.