ЦБ снизил официальный курс евро сразу на 2 рубля
Банк России снизил официальный курс евро на 27 мая на 2 руб. Регулятор установил его на уровне 83,30 руб.
Доллар подорожал на 0,12 руб. – до 71,67 руб. Юань стал дороже на 0,02 руб. и равен 10,55 руб.
Официальный курс доллара на 26 мая составляет 71,55 руб., евро – 85,45 руб., юаня – 10,53 руб.
19 мая агентство Bloomberg сообщало, что с начала апреля российский рубль укрепился к доллару примерно на 12% и стал мировым лидером по темпам роста. Одним из факторов укрепления агентство называло увеличение валютных поступлений от нефтяного экспорта на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.