Экономика шансов

Экономика шансовКакие возможности открывают перед Россией глобальные перемены
Российская экономика переживает период охлаждения. Наряду с комплексом причин внутреннего характера на формирование этой тенденции влияет изменение принципов взаимодействия с внешним миром. Сложившиеся ограничения на расширение экспорта и высокая зависимость от импорта стали причинами того, что совокупный вклад внешнеэкономической деятельности в формирование ВВП в период 2023–2025 гг. был отрицательным. Для устойчивого развития национальной экономики такая ситуация неприемлема. Но любое содержательное обсуждение внешнеэкономической стратегии сталкивается с необходимостью оценки общей геостратегической ситуации.
В мире происходят серьезные потрясения, причем в основном они связаны не с экономикой, а с политикой. США демонстрируют волю к достижению национальных политических целей без оглядки как на противников, так и на союзников. Эти действия отражают лозунг президента Дональда Трампа о возрождении величия Америки, но начинают оказывать непосредственное влияние на глобальную экономику.
До последнего времени мировая экономика развивалась в логике регионализации, в которой возрастающая мощь крупнейших развивающихся стран, прежде всего Китая, вела к созданию дополнительных полюсов глобальной экономической силы. Этот виток развития глобальной экономики должен был сопровождаться перестройкой производственных цепочек и нарастанием конкуренции между развитыми и развивающимися странами. Конкуренция на экономическом поле неизбежно должна была сместиться в политическое поле и в область обеспечения безопасности.