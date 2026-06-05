Новак сообщил о периоде управляемого охлаждения для экономики

4 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств заявил, что российская экономика по паритету покупательной способности занимает четвертое место в мире, опережая все европейские страны и Японию. Путин также отмечал, что Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы избежать гиперинфляции. По его словам, российская экономика на правильном пути и чувствует себя уверенно. Кроме того, она досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности – до 6,7%.