Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%YAKG39,5-0,38%UTAR10,2-0,58%IMOEX2 577,69-0,09%RTSI1 092,97-0,09%RGBI119,19+0,06%RGBITR786,02+0,09%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Новак сообщил о периоде управляемого охлаждения для экономики

Ведомости

Экономика России пребывает в периоде управляемого охлаждения. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сегодня мы находимся в ситуации, когда после бурного роста мы находимся в периоде управляемого охлаждения», – сказал Новак.

4 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств заявил, что российская экономика по паритету покупательной способности занимает четвертое место в мире, опережая все европейские страны и Японию. Путин также отмечал, что Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы избежать гиперинфляции. По его словам, российская экономика на правильном пути и чувствует себя уверенно. Кроме того, она досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности – до 6,7%.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь