Путин: Россия вышла на четвертое место в мире по покупательной способности

4 июня Путин сообщил, что Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы не было гиперинфляции. Российская экономика на правильном пути и чувствует себя уверенно, отметил он. Кроме того, она досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности – до 6,7%.