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Главная / Экономика /

Путин: Россия вышла на четвертое место в мире по покупательной способности

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика по паритету покупательной способности (ППС) занимает четвертое место в мире, опережая все европейские страны и Японию. Об этом глава государства сообщил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

«Китай, США, Индия, Россия – по паритету покупательной способности четыре страны обогнали все европейские страны и Японию тоже», – подчеркнул Путин (цитата по «РИА Новости»).

4 июня Путин сообщил, что Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы не было гиперинфляции. Российская экономика на правильном пути и чувствует себя уверенно, отметил он. Кроме того, она досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности – до 6,7%.

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