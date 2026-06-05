Путин: Россия вышла на четвертое место в мире по покупательной способности
Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика по паритету покупательной способности (ППС) занимает четвертое место в мире, опережая все европейские страны и Японию. Об этом глава государства сообщил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
«Китай, США, Индия, Россия – по паритету покупательной способности четыре страны обогнали все европейские страны и Японию тоже», – подчеркнул Путин (цитата по «РИА Новости»).
4 июня Путин сообщил, что Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы не было гиперинфляции. Российская экономика на правильном пути и чувствует себя уверенно, отметил он. Кроме того, она досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности – до 6,7%.