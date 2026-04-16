В РАН предупредили об «эффекте домино» из-за охлаждения экономики
Охлаждение экономики России распространяется на все большее число предприятий по принципу «эффекта домино», что объясняет расхождение прогнозов правительства и фактических данных по ВВП. Об этом «Ведомостям» рассказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.
По его оценке, в I квартале 2026 г. ВВП может сократиться на 1–1,5%, а во II квартале экономика выйдет на нулевые темпы роста. Широв отметил, что поддержку мог бы оказать отложенный спрос, однако для его реализации требуется более быстрое снижение ключевой ставки.
Президент России Владимир Путин 15 апреля на совещании с правительством призвал объяснить, почему показатели в экономике оказались ниже официальных прогнозов. «Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике», – заявил он, призвав объяснить причины отклонения от прогнозов.
По словам президента, в январе – феврале ВВП снизился на 1,8%. Негативная динамика наблюдается в промышленности, включая обрабатывающие отрасли, а также в строительстве.
Путин отметил влияние календарных и погодных факторов, включая меньшее число рабочих дней и холодную зиму, однако подчеркнул, что ими не исчерпываются причины снижения деловой активности.
Президент поручил подготовить дополнительные меры для восстановления роста экономики, поддержки бизнеса и повышения эффективности занятости в пользу отраслей с более эффективными рабочими местами, где формируется высокая добавленная стоимость.