Путин поручил объяснить расхождение прогнозов правительства и данных по ВВП

Минэк в течение года пересматривает свои прогнозы, в том числе по ВВП. В апреле 2025 г. ведомство ожидало роста экономики на 2,5% по итогам года, к сентябрю пересмотрело прогноз вниз до 1%, и он соответствует оценке Росстата за 2025 г. В этом году министерство ожидало роста экономики на 1,3%, при этом в апреле планирует пересмотреть эти оценки в сторону снижения, говорил в конце марта министр экономического развития Максим Решетников. Участники апрельского макроэкономического опроса Банка России оставили без изменений прогноз на 2026 г. Они ожидают роста на 1%, на 2027 г. эксперты понизили ожидания с 1,6 до 1,5%. ЦБ ожидает роста ВВП на 0,5–1,5%. Российская экономика в 2026 г. вырастет на 1,1% на фоне повышения стоимости сырья, говорится в апрельском докладе Международного валютного фонда.