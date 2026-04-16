Путин поручил объяснить расхождение прогнозов правительства и данных по ВВП

Путин поручил объяснить расхождение прогнозов правительства и данных по ВВПЭксперты видят причины не только в календарном и сезонном факторах
Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам с членами правительства, на котором призвал объяснить, почему показатели в экономике оказались ниже официальных прогнозов. «Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России», – заявил Путин.
ВВП сократился на 1,8% за январь – февраль, напомнил президент. По его словам, негативная динамика зафиксирована в обрабатывающих отраслях и промышленном производстве в целом, отдельно Путин выделил спад в «важном, системно значимом направлении» – строительстве.
Специалисты отмечают календарные, погодные, так называемые сезонные факторы среди тех, которые повлияли на ВВП, сказал Путин. В феврале 2026 г. было на один рабочий день меньше, чем в феврале прошлого года, в январе – на два. «Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране», – подчеркнул глава государства.
Президент также поручил подготовить предложения по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста экономики, поддержку деловых инициатив, улучшение структуры занятости в пользу отраслей с более эффективными рабочими местами, где формируется высокая добавленная стоимость.
По данным Минэкономразвития, в феврале ВВП сократился на 1,5% год к году после падения на 2,1% в январе. С исключением сезонного фактора динамика ВВП была нулевой, как и в январе. В прошлом году ВВП вырос на 1%, следует из данных Росстата.
Экономическая активность в начале 2026 г. оказывается более сдержанной, чем ожидал Банк России в феврале, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, которое ЦБ опубликовал 1 апреля. Регулятор отмечал, что на данные влияет эффект высокой базы конца 2025 г. В том числе часть продукции могла быть отражена в выпуске в конце года, хотя ее производство было растянуто в течение года, пояснял ЦБ. Показатели января также искажены меньшим числом рабочих дней и более холодной погодой и снегопадами, отмечает Банк России.
Почему происходят отклонения
Показатели роста экономики отклоняются от прогнозных не только из-за разовых календарных факторов, но и из-за повышения налогов, считает начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
Он добавляет, что повышенные бюджетные расходы в начале года еще не нашли отражения в экономической динамике, эффект от них проявится во втором полугодии.
Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв объясняет отклонение показателей от прогнозов тем, что охлаждение экономики вовлекает все большее количество предприятий, происходит эффект домино. Поддержку экономике мог бы оказать отложенный спрос, но он реализуется при снижении ключевой ставки более высокими темпами, чем сейчас, считает Широв.
Рост экономики в 2023–2024 гг. имел экстенсивный характер, высокие показатели могли в режиме автопилота частично экстраполироваться в среднесрочных и долгосрочных прогнозах по ВВП, поясняет главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов.
Минэк в течение года пересматривает свои прогнозы, в том числе по ВВП. В апреле 2025 г. ведомство ожидало роста экономики на 2,5% по итогам года, к сентябрю пересмотрело прогноз вниз до 1%, и он соответствует оценке Росстата за 2025 г. В этом году министерство ожидало роста экономики на 1,3%, при этом в апреле планирует пересмотреть эти оценки в сторону снижения, говорил в конце марта министр экономического развития Максим Решетников. Участники апрельского макроэкономического опроса Банка России оставили без изменений прогноз на 2026 г. Они ожидают роста на 1%, на 2027 г. эксперты понизили ожидания с 1,6 до 1,5%. ЦБ ожидает роста ВВП на 0,5–1,5%. Российская экономика в 2026 г. вырастет на 1,1% на фоне повышения стоимости сырья, говорится в апрельском докладе Международного валютного фонда.
Экономика скорее находится в состоянии, близком к стагнации, по итогам I квартала вероятны темпы роста около нуля, считает Сусин. Он отмечает значение календарного фактора и влияние снежной погоды, в том числе на строительный сектор. ВВП за I квартал снизится в диапазоне от -1% до -1,5%, считает Широв. Во II квартале он не ожидает перелома и прогнозирует нулевые темпы роста.
Сусин отмечает, что во II квартале будет на три рабочих дня больше, поэтому темпы роста экономики могут оказаться выше, риска рецессии он не видит. Поддержку окажет и рост экспортных цен во II квартале. Широв также рассчитывает, что доходы от внешнеэкономической деятельности будут расти в апреле и мае. Данные Росстата за I квартал с большой вероятностью покажут сокращение ВВП на 0,5–1,5% год к году, считает Латыпов. Он ожидает, что далее в течение года экономическая активность немного ускорится, а по итогам всего года изменение ВВП будет в диапазоне 0–0,5%.
ВВП может снизиться по итогам I квартала на 0,5–1%, говорил ранее «Ведомостям» директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир Брагин. Динамика ВВП в I квартале может быть околонулевой, допускал старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Павел Жолобов. Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах также ожидал роста около нуля за квартал в годовом выражении.