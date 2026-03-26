Что об экономике говорили Путин и крупный бизнес на съезде РСПП

По оценке Минэкономразвития, ВВП в январе сократился на 2,1% после роста на 1,9% в декабре. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина признавала, что экономическая активность в России в начале 2026 г. складывается ниже ожиданий ЦБ на I квартал (рост на 1,6%). В целом прогноз по росту ВВП на 2026 г. в 0,5–1,5% пока сохраняется, говорила Набиуллина 20 марта. В сентябре Минэкономразвития ожидало роста ВВП на 1,3%, при этом уже в апреле ведомство обновит прогноз. Рост российской экономики продолжит замедляться в первом полугодии 2026 г., говорил в феврале глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что изменения в политике Банка России будут действовать на экономику с лагом и восстановление экономики «в лучшем случае» начнется в конце этого года или в начале 2027 г.