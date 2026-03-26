Что об экономике говорили Путин и крупный бизнес на съезде РСПП

Что об экономике говорили Путин и крупный бизнес на съезде РСППРост котировок на товары российского экспорта может оказаться недолгим
Ситуация в экономике характеризуется высоким уровнем неопределенности, а благоприятная для бюджета и экспортеров конъюнктура может продлиться недолго, констатировали участники съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Президент Владимир Путин призвал сохранять благоразумие и «не проесть» возросшие от экспорта доходы. И хотя все признают замедление экономического роста, у участников съезда была надежда, что процесс восстановления будет скорым благодаря слаженной работе правительства, ЦБ и бизнеса.
Следы конфликта
Доверительное, обстоятельное сотрудничество государства и бизнеса особенно значимо сегодня, когда во всем мире, на глобальных рынках резко вырос уровень неопределенности и даже стресса, подчеркнул Путин. Конфликт на Ближнем Востоке вносит все более заметный вклад в ситуацию и приносит значимый ущерб международным логистическим, производственным, кооперационным цепочкам, отметил президент. Под ударом оказались отрасли, связанные с добычей и переработкой углеводородов, металлов, с выпуском удобрений, многих других товаров.
Последствия пока трудно в точности спрогнозировать, отметил Путин. Звучат оценки, что их можно сравнить с эпидемией коронавируса, а она резко затормозила развитие всех без исключения регионов и континентов, напомнил глава государства. «События, с которыми сталкивается мировое сообщество в последние годы, показывают, что потрясения в торговой, инвестиционной сферах, в международных отношениях в целом происходят все чаще и чаще, становятся новой реальностью, сопровождают переход всей глобальной экономики к новому состоянию», – указал президент.
Глобальная трансформация не только создает угрозы, но и открывает возможности прежде всего для экспортеров. «Сейчас, когда [не только] растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить на дивиденды либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты», – отметил Путин.
При этом нужно сохранять благоразумие. «Если сегодня рынки качнулись в одну сторону, завтра они могут измениться в другую», – отметил президент. Необходим умеренный консерватизм и умеренный консервативный подход как в корпоративной сфере, так и в государственных финансах. «И мы обязательно будем его придерживаться в бюджетной системе, выполняя обязательства перед гражданами страны», – подчеркнул он. В то же время важно сохранить вектор поступательного развития страны, повышать конкурентоспособность отечественной экономики, делать более сильными позиции отечественных предприятий, компаний как на внешнем, так и на внутреннем рынке.
Кризис на Ближнем Востоке будет урегулирован в ближайшие 3–4 недели – о таких оценках говорил президент на закрытой встрече с бизнесом, которая прошла в рамках съезда, рассказал журналистам глава РСПП Александр Шохин. Глава государства «не сильно предлагал рассчитывать Минфину и компаниям на то, что у них золотой дождь будет достаточно долго», отметил он. Сейчас бизнесу нужно «рассчитывать на себя, на рост производительности, на защиту и продвижение своих интересов, в том числе за рубежом», указал Шохин.
Что об экономике говорит бизнес
Российский бизнес готов к любым вызовам и развивается в любых самых сложных условиях, заявил в ходе выступления на съезде Шохин. «В прошлом году инвестактивность сократилась, но по крайней мере не обнулилась. По крайней мере пока, поскольку прогнозы компаний на 2026 г. не очень оптимистичные», – подчеркнул Шохин. «Бизнес опасался переохлаждения экономики. Мы фиксировали этот риск в наших опросах. Судя по падению инвестиций в прошлом году и не очень оптимистичным данным по начавшемуся этому году, и по инвестициям, и по ряду других показателей, мы убеждаемся, что этот риск реализуется», – сказал он.
По данным Росстата, в прошлом году инвестиции в основной капитал снизились на 2,3% после роста на 8,4% в 2024 г.
О высоком уровне неопределенности говорили и опрошенные «Ведомостями» в ходе съезда РСПП предприниматели.
Ситуацию в российской экономике можно назвать непростой, прогнозировать что-либо на конец текущего года сложно, так как «очень много неопределенностей», сказал «Ведомостям» предприниматель, основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. «Короткая радость от поднятия цен на сырьевые товары может затмить долгие проблемы», – выразил опасение он. Сейчас невозможно предугадать, насколько долго будет сохраняться благоприятная ситуация для российских экспортеров на мировых рынках, добавил Мельниченко. Ситуацию в российской экономике предприниматель охарактеризовал как рецессию.
Председатель правления «Норильского никеля» Владимир Потанин считает экономику устойчивой, несмотря на все «грозы». «Экономика России, знаете, как дуб в поле во время грозы. Гроза гремит, ветер дует, ветви дуба колышутся, а сам он стоит стабильно», – сказал он, отвечая на вопрос «Ведомостей» в кулуарах съезда РСПП. По его словам, текущие ценовые изменения можно даже не анализировать, потому что они точно являются разовыми ввиду экстраординарных причин, которые вызвали их.
В этом году экономический рост будет ниже, чем в последние 2–3 года, заявил «Ведомостям» президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин. «Сегодня в экономике замедлились резко темпы роста. Президент уже высказался на совещании о необходимости найти дополнительные стимулы для того, чтобы процесс [восстановления] был более скорым. Мы, в принципе, конечно, над этим работаем», – заявил Костин. Этому будут способствовать снижение ставки и те меры, которые сегодня принимаются правительством, считает глава ВТБ.
По оценке Минэкономразвития, ВВП в январе сократился на 2,1% после роста на 1,9% в декабре. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина признавала, что экономическая активность в России в начале 2026 г. складывается ниже ожиданий ЦБ на I квартал (рост на 1,6%). В целом прогноз по росту ВВП на 2026 г. в 0,5–1,5% пока сохраняется, говорила Набиуллина 20 марта. В сентябре Минэкономразвития ожидало роста ВВП на 1,3%, при этом уже в апреле ведомство обновит прогноз. Рост российской экономики продолжит замедляться в первом полугодии 2026 г., говорил в феврале глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что изменения в политике Банка России будут действовать на экономику с лагом и восстановление экономики «в лучшем случае» начнется в конце этого года или в начале 2027 г.
Стимулы для инвестиций
Несмотря на объективные трудности и искусственные ограничения, введенные против страны, России удается сохранять макроэкономическую стабильность, добиваться устойчивой и предсказуемой динамики инфляции и безработицы, отметил Путин. «Вместе с деловым, предпринимательским сообществом мы работаем над обеспечением экономического роста и решением социальных задач», – подчеркнул глава государства.
«Мы будем и дальше стимулировать вложения бизнеса в модернизацию предприятий, производственных мощностей на собственной технологической базе», – отметил он. Особенно власти поддержат внедрение решений в трех ключевых сквозных технологиях: в искусственном интеллекте, автономных системах и цифровых платформах.
Для наращивания инвестиций, для расширения пространства деловой инициативы власти продолжат снижать издержки предприятий и организаций, снимать административные барьеры, в том числе благодаря электронным сервисам, отметил президент. Правительство уже утвердило Национальную модель целевых условий ведения бизнеса на горизонте до 2030 г. «Она включает основные направления действий, что конкретно нужно предпринять на законодательном, практическом уровне для упрощения работы компаний, для улучшения инвестиционного климата», – указал глава государства.
По словам Путина, нужно, чтобы в экономике России запускались не только крупные, масштабные проекты, значимые для целых отраслей, но и небольшие, но важные инициативы. «Чтобы владельцы предприятий, компаний, их трудовые коллективы видели долгосрочные перспективы своей работы, были открыты к технологическим новациям и стимулировали их внедрение, могли конкурировать как на собственном рынке, так и за рубежом», – подчеркнул президент.
Преодолеть риски
Российская экономика оказалась на грани стагфляции, при которой рост цен сочетается с застоем ВВП, сообщили аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в обзоре 10 марта. Сдерживать рост цен помогают слабый спрос и укрепление рубля, при этом рост ВВП остается слабым, отмечают аналитики. Они указывают на то, что в большинстве гражданских отраслей промышленности наблюдается стагнация, а прибыльность предприятий снижается.
Сценарий стагфляции маловероятен, поскольку он предполагает более высокий уровень инфляции, чем тот, который фиксируют сейчас, считает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Экономист ожидает отрицательную динамику ВВП в I квартале, но о рецессии говорить рано, поскольку на II квартал рост будет околонулевым.
Ситуация в российской экономике тревожная, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Он отмечает, что негативные сценарии прогнозов экономистов могут реализоваться, этого ожидает и бизнес, который столкнулся с серьезными изменениями в налоговом законодательстве. Для восстановления инвестиций нужно смягчать денежно-кредитную политику и принимать меры по сокращению расходов бюджета, чтобы не разогналась инфляция, считает Климанов.
Чтобы восстановился уровень инвестиций, нужны существенное снижение ставки и осторожное ослабление рубля до уровней около 90 руб./$, считает заместитель генерального директора ЦМАКПа Дмитрий Белоусов. По его мнению, рост доллара к рублю обеспечит рост доходов экспортеров, которые являются важнейшими инвесторами. Также нужны постоянство условий налогообложения и стабильный спрос государства на продукцию предприятий по длинным контрактам, говорит Белоусов. Он добавляет, что необходимы также долговременные контракты с дружественными и нейтральными странами на поставки импортного оборудования.