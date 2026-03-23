Что Владимир Путин сказал о конфликте на Ближнем Востоке на съезде РСПП

Что Владимир Путин сказал о конфликте на Ближнем Востоке на съезде РСПППрезидент сравнил возможные последствия кризиса с ситуацией в пандемию
По некоторым оценкам, последствия конфликта на Ближнем Востоке могут быть сравнимы с эпидемией коронавируса. Об этом Владимир Путин заявил 26 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По словам президента, сейчас трудно спрогнозировать последствия конфликта – это не могут сделать те, кто в него вовлечен, «но для нас это еще сложнее».
«Но, тем не менее, мы должны жить в тех условиях, в которых происходят обозначенные события. Правда, звучат уже оценки, что их можно сравнить с эпидемией коронавируса, а она, напомню, резко затормозила развитие всех без исключения регионов и континентов», – сказал Путин. По его словам, события, с которыми сталкивается мировое сообщество в последние годы, показывают, что потрясения в торговой, инвестиционной сферах, международных отношениях происходят все чаще, становятся новой реальностью и переводят всю глобальную экономику в новое состояние.
Конфликт на Ближнем Востоке приносит ущерб международным логистическим, производственным, кооперационным цепочкам, под ударом оказались целые отрасли, связанные с добычей и переработкой углеводородов, металлов, с выпуском удобрений, многих других товаров и товарных позиций, сказал президент.
Россия, отвечая на подобные вызовы, должна быть «сильной», сказал Путин. Сейчас уже ни у кого нет сомнений в том, что значит в современном мире суверенитет и какие последствия возникают для стран, которые от суверенитета отказались, полагая, что так можно будет создать лучшие условия для экономики, подчеркнул президент. «Нет, мир устроен иначе: без суверенитета защитить свои фундаментальные интересы невозможно. Причем это касается всех направлений, включая развитие транспортной, логистической, финансовой инфраструктуры», – подчеркнул он.
Президент напутствовал крупный бизнес тем, что в подобных условиях «нужно сохранять благоразумие». По его словам, сейчас растут котировки традиционного российского экспорта, но рынки «лихорадит». Поэтому может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и их «проесть», продолжил он: компаниям – направить на дивиденды, а государству – увеличить расходы бюджета. Правда, если сейчас рынки качнулись в одну сторону, то завтра все может измениться, поэтому в корпоративной сфере и государственных финансах нужен умеренный консервативный подход, подчеркнул он. Путин добавил, что именно такого подхода государство будет придерживаться в бюджетной системе.
Путин напомнил, что правительство утвердило Национальную модель целевых условий ведения бизнеса на горизонте до 2030 г., которая включает в себя действия на законодательном и политическом уровне для упрощения работы компаний и улучшения инвестклимата в стране. Результаты этой модели будут рассмотрены перед Петербургским международным экономическим форумом.
После выступления на съезде президент встретился с членами бюро правления РСПП. Закрытое общение президента с крупным бизнесом продлилось около двух часов. Во встрече участвовали бизнесмены Олег Дерипаска, Владимир Евтушенков, Андрей Гурьев, Алексей Мордашов, Владимир Потанин, Сулейман Керимов, Виктор Вексельберг, Михаил Осеевский, Александр Дюков, глава ВТБ Андрей Костин и многие другие. Также во встрече участвовали члены правительства.
По итогам беседы президента с бизнесменами глава РСПП Александр Шохин сказал журналистам, что на ней Владимир Путин высказал мнение, что кризис на Ближнем Востоке будет урегулирован в ближайшие три-четыре недели. «Не сильно предлагал рассчитывать Минфину и компаниям на то, что у них золотой дождь будет достаточно долго», – сказал он.
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков в свою очередь сказал журналистам в кулуарах съезда РСПП о том, что, если конфликт на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива продолжатся, уже через два-три месяца мировой рынок нефти столкнется с очень серьезным дефицитом и еще более значительными последствиями для мировой экономики.
По его словам, рынок теперь будет учитывать геополитические риски поставок энергоресурсов из стран Персидского залива. На восстановление добычи нефти, логистических цепочек, ремонт НПЗ, экспортной инфраструктуры в этих странах потребуется несколько месяцев, добавил он.
После начала конфликта США и Израиля с Ираном, ответным ударам Ирана по странам Персидского залива, где есть американские военные базы, и блокады Ираном Ормузского пролива выросли цены на энергоресурсы. Цена нефти Brent 9 марта достигла максимальных значений с июня 2022 г. – $120 за баррель. Позже цена была скорректирована. По данным агентства Argus, стоимость нефти Urals в российских портах выросла с $39,1–41 за баррель на 27 февраля до $88–89,9 за баррель на 20 марта. В федеральном бюджете на 2026–2028 гг. цена на нефть Urals на 2026 г. заложена на уровне $59 за баррель. Через Ормузский пролив до начала конфликта проходило 15-20% мировой нефти и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа.
Президент США Дональд Трамп 26 марта заявил, что Иран разрешил десяти нефтяным танкерам под флагом Пакистана пройти через Ормузский пролив. По словам Трампа, это стало подарком от Ирана и сигналом о надежности Тегерана. Лидер США ранее говорил, что США провели с Ираном продуктивные переговоры, иранский президент Масуд Пезешкиан опровергал проведение переговоров.