Что Владимир Путин сказал о конфликте на Ближнем Востоке на съезде РСПП

После начала конфликта США и Израиля с Ираном, ответным ударам Ирана по странам Персидского залива, где есть американские военные базы, и блокады Ираном Ормузского пролива выросли цены на энергоресурсы. Цена нефти Brent 9 марта достигла максимальных значений с июня 2022 г. – $120 за баррель. Позже цена была скорректирована. По данным агентства Argus, стоимость нефти Urals в российских портах выросла с $39,1–41 за баррель на 27 февраля до $88–89,9 за баррель на 20 марта. В федеральном бюджете на 2026–2028 гг. цена на нефть Urals на 2026 г. заложена на уровне $59 за баррель. Через Ормузский пролив до начала конфликта проходило 15-20% мировой нефти и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа.