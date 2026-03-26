Шохин раскрыл детали закрытой встречи президента с бизнесом

Кроме того, бизнес и президент традиционно обсудили геополитику, отметил он. Путин рассказывал о ситуации, связанной с урегулированием украинского кризиса, также «поговорили по Ближнему Востоку», рассказал Шохин. «Президент сказал, что он надеется, что в ближайшие недели, 3-4 недели, наверное, кризис будет урегулирован. Не сильно предлагал рассчитывать Минфину и компаниям на то, что у них золотой дождь будет достаточно долго», – отметил он. Сейчас бизнесу нужно «рассчитывать на себя, на рост производительности, на защиту и продвижение своих интересов, в том числе за рубежом», пересказал содержание обсуждения Шохин.