Шохин раскрыл детали закрытой встречи президента с бизнесом

Шохин раскрыл детали закрытой встречи президента с бизнесомОбсуждались защита прав предпринимателей и урегулирование ближневосточного конфликта
Представители крупного бизнеса на традиционной закрытой встрече с президентом Владимиром Путиным в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсуждали вопросы регулирования искусственного интеллекта, платформенной экономики, а также защиту прав предпринимателей. Об этом журналистам в кулуарах съезда рассказал президент союза Александр Шохин. Кроме того, члены РСПП «поднимали ряд других вопросов», в том числе говорили о необходимости «зеркального механизма реагирования на санкции через судебную защиту интересов российских компаний, чьи права нарушены в недружественных странах», сообщил он. По словам Шохина, это предложение «понравилось Владимиру Владимировичу».
Кроме того, бизнес и президент традиционно обсудили геополитику, отметил он. Путин рассказывал о ситуации, связанной с урегулированием украинского кризиса, также «поговорили по Ближнему Востоку», рассказал Шохин. «Президент сказал, что он надеется, что в ближайшие недели, 3-4 недели, наверное, кризис будет урегулирован. Не сильно предлагал рассчитывать Минфину и компаниям на то, что у них золотой дождь будет достаточно долго», – отметил он. Сейчас бизнесу нужно «рассчитывать на себя, на рост производительности, на защиту и продвижение своих интересов, в том числе за рубежом», пересказал содержание обсуждения Шохин.
На фоне фактической блокировки Ормузского пролива Ираном и взаимных ударов участников ближневосточного конфликта по энергетической инфраструктуре стоимость нефти эталонного сорта Brent в начале марта достигала $119,5/барр. До эскалации конфликта нефть стоила $72,5/барр. Экспортная цена на российскую нефть также выросла. По данным агентства Argus, стоимость нефти Urals в российских портах выросла с $39,1–41/барр. на 27 февраля до $88–89,9/барр. на 20 марта. В федеральном бюджете на 2026–2028 гг. цена на нефть Urals на этот год заложена на уровне $59/барр.
Также Шохин прокомментировал слова министра экономического развития Максима Решетникова о возможности обсуждения налога на сверхприбыль по отдельным отраслям. Выступая в Госдуме, тот отметил, что налогообложение ресурсной ренты может стать предметом анализа и что Минэк готов к диалогу по этому вопросу.
Шохин подчеркнул, что речи о повторном windfall tax нет, сейчас лишь ограниченное число компаний с благоприятной конъюнктурой имеют возможность заработать «чуть больше», при этом нигде не наблюдается длительных и стабильных сверхдоходов.
«Конъюнктура благоприятная, это сверхприбыль, которую надо взять, а когда она неблагоприятная и в убытки уходят компании, уже никто не готов возместить. Это называется коммерческим предпринимательским риском», – посетовал президент РСПП. Он отметил, что благоприятный период для российских экспортеров, вероятнее всего, будет непродолжительным. Такого же мнения придерживается и президент. «Ближневосточный кризис – это не повод думать, что все возвращается на круги своя и что доходы экспортные будут постоянно течь в карманы бюджета», – заключил Шохин.
В ходе выступления на открытой части съезда главы Минфина Антона Силуанова президент РСПП уточнил, планируется ли новое повышение налогов для бизнеса. В ответ министр отметил, что балансировка бюджета будет вестись через «работу с расходами и улучшение администрирования». Шохин в свою очередь выразил надежду на то, что это не затронет добросовестных налогоплательщиков.