Главные заявления Путина на съезде РСПП

Главные заявления Путина на съезде РСПППрезидент призвал «не проесть» нефтегазовые сверхдоходы и пообещал снижать административные барьеры для бизнеса
Президент России Владимир Путин на XXXV съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обозначил ключевые риски для мировой экономики и приоритеты внутренней политики. Он заявил о росте глобальной нестабильности, подчеркнув важность сохранения суверенитета и поддержки бизнеса.
«Ведомости» собрали основные тезисы выступления президента.
О ситуации в мире и суверенитете
Последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно спрогнозировать – их уже сравнивают с пандемией коронавируса, затормозившей развитие всех регионов.
Потрясения в мировой торговле и инвестициях происходят все чаще и становятся новой реальностью.
Ситуация в мире показала последствия отказа от суверенитета – без него невозможно защитить фундаментальные интересы.
Россия должна быть сильной и единой, чтобы ответить на вызов времени.
Важно сохранить вектор поступательного развития страны, повышать конкурентоспособность отечественной экономики.
О бизнесе и экономике
Доверительное сотрудничество государства и бизнеса приобретает особое значение на фоне резкого роста неопределенности на глобальных рынках.
Несмотря на внешние ограничения, России удается сохранять макроэкономическую стабильность.
Может появиться соблазн получить нефтегазовые сверхдоходы и их проесть, но сейчас компаниям нужно сохранять благоразумие.
Россия будет придерживаться консервативного подхода в сфере бюджета и выполнит обязательства перед гражданами.
Страна сделает акцент на развитии технологий в сфере ИИ, автономных систем и цифровых платформ.
Государство продолжит снижать административные барьеры для бизнеса.
Первые результаты новой национальной модели ведения бизнеса планируется представить к ПМЭФу.
Нужно гармонично встроить сопровождение проектов по восстановлению объектов культурного наследия в систему регионального инвестиционного стандарта.