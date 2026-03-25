Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Главные заявления Путина на съезде РСПП

Президент призвал «не проесть» нефтегазовые сверхдоходы и пообещал снижать административные барьеры для бизнеса
Елена Вострикова
Юрий Кочетков / РИА Новости
Юрий Кочетков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на XXXV съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обозначил ключевые риски для мировой экономики и приоритеты внутренней политики. Он заявил о росте глобальной нестабильности, подчеркнув важность сохранения суверенитета и поддержки бизнеса.

«Ведомости» собрали основные тезисы выступления президента.

О ситуации в мире и суверенитете

  • Последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно спрогнозировать – их уже сравнивают с пандемией коронавируса, затормозившей развитие всех регионов.

  • Потрясения в мировой торговле и инвестициях происходят все чаще и становятся новой реальностью.

  • Ситуация в мире показала последствия отказа от суверенитета – без него невозможно защитить фундаментальные интересы.

  • Россия должна быть сильной и единой, чтобы ответить на вызов времени.

  • Важно сохранить вектор поступательного развития страны, повышать конкурентоспособность отечественной экономики.

Путин призвал «не проесть» нефтегазовые сверхдоходы

Политика / Международные отношения

О бизнесе и экономике

  • Доверительное сотрудничество государства и бизнеса приобретает особое значение на фоне резкого роста неопределенности на глобальных рынках.

  • Несмотря на внешние ограничения, России удается сохранять макроэкономическую стабильность.

  • Может появиться соблазн получить нефтегазовые сверхдоходы и их проесть, но сейчас компаниям нужно сохранять благоразумие.

  • Россия будет придерживаться консервативного подхода в сфере бюджета и выполнит обязательства перед гражданами.

  • Страна сделает акцент на развитии технологий в сфере ИИ, автономных систем и цифровых платформ.

  • Государство продолжит снижать административные барьеры для бизнеса.

  • Первые результаты новой национальной модели ведения бизнеса планируется представить к ПМЭФу.

  • Нужно гармонично встроить сопровождение проектов по восстановлению объектов культурного наследия в систему регионального инвестиционного стандарта.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь