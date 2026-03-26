Путин призвал «не проесть» нефтегазовые сверхдоходы

Путин призвал «не проесть» нефтегазовые сверхдоходыРынки могут «качнуться» в другую сторону, считает президент
Российским компаниям следует сохранять благоразумие в ситуации на мировых рынках, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Может появиться соблазн получить конъюнктурные доходы и их «проесть», но сейчас компаниям надо сохранять благоразумие», – сказал президент.
Глава государства отметил, что если рынки «качнулись» в одну сторону, то завтра они могут «качнуться» и в другую. По его словам, необходим «умеренный консерватизм» как в корпоративной сфере, так и в государственных финансах. «И мы обязательно будем его придерживаться в бюджетной системе, выполняя обязательства перед гражданами страны», – подчеркнул Путин.
23 марта Путин также призвал к «взвешенным решениям» в связи с ростом доходов от энергоресурсов. Путин подчеркнул, что нефтегазовые компании могут привлечь дополнительные средства от экспорта энергоресурсов для погашения долговых обязательств.
Рост мировых цен на энергоресусры происходит на фоне войны на Ближнем Востоке. В частности, 9 марта стоимость майских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов впервые с конца июня 2022 г. превысила $115/барр. и достигала $118,7/барр. Цена апрельских фьючерсов на газ на хабе TTF в Нидерландах впервые с середины января 2023 г. превысила $800 за 1000 куб. м и достигла $824. Затем она скорректировалась до $671 за 1000 куб. м.