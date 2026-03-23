Путин призвал к «взвешенным решениям» в связи с ростом доходов от энергоресурсов
В России необходимо на уровне федерального бюджета принять взвешенные решения после того, как выросли доходы от энергоресурсов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам.
«В части федерального бюджета также необходимо принять взвешенные решения по конъюнктурным доходам – чтобы, повторю еще раз, гарантировать долгосрочную сбалансированность главного финансового документа страны», – сказал он.
По словам главы государства, кабмин уже ведет такую работу. Кроме того, Путин подчеркнул, что нефтегазовые компании могут привлечь дополнительные средства от экспорта энергоресурсов для погашения долговых обязательств.
9 марта президент РФ в ходе совещания по ситуации на мировом рынке нефти и газа заявил, что вооруженный конфликт на Ближнем Востоке может привести к изменению баланса спроса и предложения на рынке. По его словам, это создает предпосылки для переориентации поставок российских энергоносителей.
В тот же день был зафиксирован резкий рост мировых цен на нефть и газ. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов впервые с конца июня 2022 г. превысила $115/барр. и достигла $118,7/барр. К 20.45 мск цена скорректировалась до $99,5/барр. Цена апрельских фьючерсов на газ на хабе TTF в Нидерландах впервые с середины января 2023 г. превысила $800 за 1000 куб. м и достигла $824. Затем она скорректировалась до $671 за 1000 куб. м.
