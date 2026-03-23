Путин призвал к «взвешенным решениям» в связи с ростом доходов от энергоресурсов

В тот же день был зафиксирован резкий рост мировых цен на нефть и газ. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов впервые с конца июня 2022 г. превысила $115/барр. и достигла $118,7/барр. К 20.45 мск цена скорректировалась до $99,5/барр. Цена апрельских фьючерсов на газ на хабе TTF в Нидерландах впервые с середины января 2023 г. превысила $800 за 1000 куб. м и достигла $824. Затем она скорректировалась до $671 за 1000 куб. м.